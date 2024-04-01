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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
Millet

  • KISALTMA

    MİLLET

  • GENEL BAŞKAN

    Cuma Nacar

  • KURULUŞ TARİHİ

    22/03/1984
MİLLET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.08
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.06 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.06
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İLÇE ADAY OY ORAN
ARDANUÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ARHAVİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
NİLGÜN AKELMA 4 %0.04 Detay
BORÇKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
OLGUN POLAT 19 %0.30 Detay
HOPA
Açılan Sandık Oranı %100.00
NURİ BAYRAM 9 %0.07 Detay
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AKİF AKYILDIZ 8 %0.06 Detay
MURGUL
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ŞAVŞAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YUSUFELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
KADİR SOYTÜRK 30 %0.72 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı