|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ NEŞET YAZAR
|128
|%0.10
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ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER FARUK DEDE
|98
|%0.23
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AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER TEKİN
|8
|%0.10
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BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SADIK EMEN
|21
|%0.12
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ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TESLİME BAL
|11
|%0.17
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ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %98.39
|SALİH AKARÇAY
|258
|%0.29
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GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HATİCE AYKUN
|26
|%0.14
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MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN DEMİRCAN
|83
|%0.07
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MUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM AYHAN KOÇAK
|60
|%0.15
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SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DURMUŞ KALE
|119
|%0.15
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TARSUS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FİKRET ADIGÜZEL
|521
|%0.27
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TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERAP UYSAL
|369
|%0.23
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÜLŞEN AYKUN
|119
|%0.08
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