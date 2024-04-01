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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
Millet

  • KISALTMA

    MİLLET

  • GENEL BAŞKAN

    Cuma Nacar

  • KURULUŞ TARİHİ

    22/03/1984
MİLLET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.11 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.02
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ NEŞET YAZAR 128 %0.10 Detay
ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER FARUK DEDE 98 %0.23 Detay
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER TEKİN 8 %0.10 Detay
BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %100.00
SADIK EMEN 21 %0.12 Detay
ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
TESLİME BAL 11 %0.17 Detay
ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %98.39
SALİH AKARÇAY 258 %0.29 Detay
GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
HATİCE AYKUN 26 %0.14 Detay
MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN DEMİRCAN 83 %0.07 Detay
MUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM AYHAN KOÇAK 60 %0.15 Detay
SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
DURMUŞ KALE 119 %0.15 Detay
TARSUS
Açılan Sandık Oranı %100.00
FİKRET ADIGÜZEL 521 %0.27 Detay
TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERAP UYSAL 369 %0.23 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜLŞEN AYKUN 119 %0.08 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı