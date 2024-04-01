|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
BESNİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ALTIN
|406
|%2.27
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|
ÇELİKHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET BAHADDİN DOLAŞ
|43
|%0.90
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GERGER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YASİN SARITEMUR
|6
|%0.35
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|
GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KAMBER ÖZTÜRK
|145
|%0.84
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KAHTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HACİ YUSUF DENİZ
|353
|%0.86
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|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
SAMSAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RAMAZAN BERK
|30
|%1.47
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SİNCİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLAH GÜLER
|52
|%1.59
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TUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM HALİL KILAVUZ
|37
|%1.65
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AKINCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN ASLAN
|17
|%2.26
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BALKAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT FIRAT
|515
|%43.76
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BELÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALPER DAĞLILAR
|29
|%2.53
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BÖLÜKYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RAMAZAN YAVUZ
|653
|%47.42
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ÇAKIRHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MİKTAT ÇETİN
|608
|%50.50
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HARMANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NAİM YÜKSEL
|9
|%0.93
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İNLİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABUZER YAKAN
|717
|%54.82
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KESMETEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEMET SUNA
|6
|%0.56
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KÖMÜR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM KALAYCI
|8
|%0.42
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KÖSECELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET ÖZEL
|588
|%42.33
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PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÖKHAN BULĞU
|3
|%0.13
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|
ŞAMBAYAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NECATİ DEMİREL
|24
|%1.04
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SUVARLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEMET YAĞMUR
|43
|%2.85
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YAYLAKONAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TAHA YASİN ŞAHİN
|3
|%0.21
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