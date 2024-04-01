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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%4.98
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 8
  • Kazandığı İlçe Sayısı 122
  • Kazandığı Belde Sayısı 54
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 2
İL GENEL MECLİSİ
%2.15
Erzurum Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AŞKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
AZİZİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HINIS
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HORASAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İSPİR Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET COŞKUN 3925 %41.38 Detay
KARAÇOBAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARAYAZI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KÖPRÜKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
NARMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
OLTU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
OLUR Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
VEDAT ERGÜN 2178 %49.09 Detay
PALANDÖKEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
PASİNLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
PAZARYOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ŞENKAYA
Açılan Sandık Oranı %94.38
0 %0 Detay
TEKMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TORTUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
UZUNDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
SİNAN AYDIN 1887 %38.92 Detay
YAKUTİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı