|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AKSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AKSOY KARADUMAN
|137
|%11.36
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ATABEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AZİZ ERASLAN
|1135
|%36.19
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EĞİRDİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET DEMİREL
|2554
|%25.54
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GELENDOST
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAKAN DEMİRTAŞ
|166
|%4.97
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GÖNEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|METE ELCİM
|381
|%16.24
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KEÇİBORLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM GÜNDÜZ
|364
|%8.27
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUSUF ZİYA GÜNAYDIN
|13118
|%10.11
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ŞARKİKARAAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEVLÜT KARATAŞ
|1152
|%19.29
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SENİRKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN BAYKAL
|1341
|%44.67
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SÜTÇÜLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KASIM KUTLU
|597
|%40.86
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ULUBORLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÜLER KÜÇÜKEROĞLU
|245
|%8.20
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YALVAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİL HİLMİ TÜTÜNCÜ
|1953
|%15.79
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YENİŞARBADEMLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEVLÜT BAYSAL
|19
|%1.23
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BÜYÜKKABACA
Açılan Sandık Oranı %90.91
|MUSTAFA DURMUŞ
|858
|%37.26
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ÇARIKSARAYLAR
Açılan Sandık Oranı %11.11
|YAKUP TOPRAK
|11
|%4.91
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ÇİÇEKPINAR
Açılan Sandık Oranı %16.67
|MEMİŞ KAYNAK
|41
|%17.15
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GÜNEYKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL HAKAN TÜREN
|544
|%39.82
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HÜYÜKLÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KADİR MİNNET
|388
|%37.20
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KULEÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEZAYİ ÇAKIR
|623
|%31.37
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SARIİDRİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RAMAZAN PALA
|540
|%37.60
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SAV
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA AVŞAR
|1201
|%48.19
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SENİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CANER TOPÇU
|20
|%0.99
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