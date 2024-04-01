|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HİDAYET KILINÇ
|16140
|%37.18
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AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ÇETİNKAYA
|6642
|%37.59
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ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ RIZA GENÇ
|2812
|%44.21
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ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %98.39
|MUSTAFA KARA
|38146
|%42.48
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GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATİH ÖNGE
|6316
|%35.15
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MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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MUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VOLKAN ŞEKER
|13940
|%34.05
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SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SADIK ALTUNOK
|30424
|%38.04
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TARSUS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MAHMUT TAT
|68217
|%35.61
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TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ ÖZ
|64451
|%39.65
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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