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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%4.98
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 8
  • Kazandığı İlçe Sayısı 122
  • Kazandığı Belde Sayısı 54
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%31.03 3
İL GENEL MECLİSİ
%23.24
Mersin Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
HİDAYET KILINÇ 16140 %37.18 Detay
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BOZYAZI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ÇETİNKAYA 6642 %37.59 Detay
ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ RIZA GENÇ 2812 %44.21 Detay
ERDEMLİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %98.39
MUSTAFA KARA 38146 %42.48 Detay
GÜLNAR Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATİH ÖNGE 6316 %35.15 Detay
MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
VOLKAN ŞEKER 13940 %34.05 Detay
SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
SADIK ALTUNOK 30424 %38.04 Detay
TARSUS
Açılan Sandık Oranı %100.00
MAHMUT TAT 68217 %35.61 Detay
TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ ÖZ 64451 %39.65 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı