|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARDANUÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞAHİN ALAÇAM
|12
|%0.36
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ARHAVİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ERGÜNEY
|93
|%0.95
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BORÇKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEVLÜT BALCI
|66
|%1.03
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HOPA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DAİM YILMAZ
|80
|%0.62
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KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DOLUNAY KİBAR
|10
|%0.23
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÜLTEKİN SOYDAN
|70
|%0.49
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MURGUL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERDEM ÖZBAŞ
|7
|%0.23
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ŞAVŞAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZEKİ BİLGİN
|33
|%0.89
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YUSUFELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA AKSOY
|11
|%0.26
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