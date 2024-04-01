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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 3
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.49 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.88
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İLÇE ADAY OY ORAN
ARDANUÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞAHİN ALAÇAM 12 %0.36 Detay
ARHAVİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ERGÜNEY 93 %0.95 Detay
BORÇKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEVLÜT BALCI 66 %1.03 Detay
HOPA
Açılan Sandık Oranı %100.00
DAİM YILMAZ 80 %0.62 Detay
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
DOLUNAY KİBAR 10 %0.23 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜLTEKİN SOYDAN 70 %0.49 Detay
MURGUL
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERDEM ÖZBAŞ 7 %0.23 Detay
ŞAVŞAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZEKİ BİLGİN 33 %0.89 Detay
YUSUFELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA AKSOY 11 %0.26 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı