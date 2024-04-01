|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AKSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ SOYÇİÇEK
|1
|%0.08
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|
ATABEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|UĞUR TURAN
|19
|%0.61
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EĞİRDİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN KAYA
|59
|%0.59
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GELENDOST
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ DEMİRBAĞ
|72
|%2.16
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GÖNEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DAVUT MOL
|4
|%0.17
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KEÇİBORLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FARUK YAVUZ
|18
|%0.41
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYDIN APAYDIN
|1275
|%0.98
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ŞARKİKARAAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NAZMİYE GÜNDÜZ
|61
|%1.02
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SENİRKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ENES VEFA YÜRÜMEZ
|8
|%0.27
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SÜTÇÜLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN POYRAZ
|6
|%0.41
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ULUBORLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAKUP NAZMİ KİMER
|6
|%0.20
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YALVAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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YENİŞARBADEMLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMET YILDIZ
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
BÜYÜKKABACA
Açılan Sandık Oranı %90.91
|ÖMER ÖZPARMAK
|18
|%0.78
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ÇARIKSARAYLAR
Açılan Sandık Oranı %11.11
|MUSTAFA BİLGİN
|1
|%0.45
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ÇİÇEKPINAR
Açılan Sandık Oranı %16.67
|MUSTAFA KÜÇÜKKART
|0
|%0
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GÜNEYKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET TETİK
|8
|%0.59
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HÜYÜKLÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDURAHMAN KARAKÖSE
|3
|%0.29
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KULEÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN MANDUZ
|15
|%0.76
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SARIİDRİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YASİN DENGEL
|23
|%1.60
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SAV
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RAMAZAN İNAN
|18
|%0.72
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SENİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM ERKUŞ
|0
|%0
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