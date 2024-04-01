60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.98 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.14
Isparta Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ SOYÇİÇEK 1 %0.08 Detay
ATABEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
UĞUR TURAN 19 %0.61 Detay
EĞİRDİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN KAYA 59 %0.59 Detay
GELENDOST
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ DEMİRBAĞ 72 %2.16 Detay
GÖNEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
DAVUT MOL 4 %0.17 Detay
KEÇİBORLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
FARUK YAVUZ 18 %0.41 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYDIN APAYDIN 1275 %0.98 Detay
ŞARKİKARAAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
NAZMİYE GÜNDÜZ 61 %1.02 Detay
SENİRKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
ENES VEFA YÜRÜMEZ 8 %0.27 Detay
SÜTÇÜLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN POYRAZ 6 %0.41 Detay
ULUBORLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAKUP NAZMİ KİMER 6 %0.20 Detay
YALVAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YENİŞARBADEMLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMET YILDIZ 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BÜYÜKKABACA
Açılan Sandık Oranı %90.91
ÖMER ÖZPARMAK 18 %0.78 Detay
ÇARIKSARAYLAR
Açılan Sandık Oranı %11.11
MUSTAFA BİLGİN 1 %0.45 Detay
ÇİÇEKPINAR
Açılan Sandık Oranı %16.67
MUSTAFA KÜÇÜKKART 0 %0 Detay
GÜNEYKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET TETİK 8 %0.59 Detay
HÜYÜKLÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDURAHMAN KARAKÖSE 3 %0.29 Detay
KULEÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN MANDUZ 15 %0.76 Detay
SARIİDRİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
YASİN DENGEL 23 %1.60 Detay
SAV
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAMAZAN İNAN 18 %0.72 Detay
SENİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM ERKUŞ 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı