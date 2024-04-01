60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.44 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.55
Mersin Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET FARUK SÜZEN 603 %0.47 Detay
ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ BAL 122 %0.28 Detay
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET FATİH ERCAN 24 %0.30 Detay
BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET LUTFİ UĞUZ 46 %0.26 Detay
ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
İZVAN NERGİZ 12 %0.19 Detay
ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %98.39
MEHMET YILDIZ 423 %0.47 Detay
GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN ARSLAN 35 %0.19 Detay
MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
BURAK CANLI 365 %0.32 Detay
MUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET KARA 189 %0.46 Detay
SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ALİ GÖK 178 %0.22 Detay
TARSUS
Açılan Sandık Oranı %100.00
ENVER VARLI 1331 %0.69 Detay
TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
BİLAL OĞUZ 1300 %0.80 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ÖZDEMİR 576 %0.41 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı