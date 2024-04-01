|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET FARUK SÜZEN
|603
|%0.47
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ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ BAL
|122
|%0.28
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AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET FATİH ERCAN
|24
|%0.30
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BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET LUTFİ UĞUZ
|46
|%0.26
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ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İZVAN NERGİZ
|12
|%0.19
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ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %98.39
|MEHMET YILDIZ
|423
|%0.47
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GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN ARSLAN
|35
|%0.19
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MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BURAK CANLI
|365
|%0.32
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MUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET KARA
|189
|%0.46
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SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ALİ GÖK
|178
|%0.22
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TARSUS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ENVER VARLI
|1331
|%0.69
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TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BİLAL OĞUZ
|1300
|%0.80
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ÖZDEMİR
|576
|%0.41
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