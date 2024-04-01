|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BESNİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HACI ALİ ÖPÖZTÜRKÇEDEN
|22
|%0.12
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ÇELİKHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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GERGER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALUK GERGER
|2
|%0.12
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GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KAHTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ BEREKET
|88
|%0.09
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SAMSAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SİNCİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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TUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKINCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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BALKAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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BELÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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BÖLÜKYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÇAKIRHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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HARMANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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İNLİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KESMETEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KÖMÜR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KÖSECELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GAFFAR TAĞRAL
|67
|%2.90
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ŞAMBAYAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SUVARLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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YAYLAKONAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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