60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
TKP

  • KISALTMA

    TKP

  • GENEL BAŞKAN

    Kemal Okuyan

  • KURULUŞ TARİHİ

    16/06/1993
TKP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.11
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.16 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.23
Mersin Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAMİT SAKAR 358 %0.28 Detay
ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %98.39
0 %0 Detay
GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
FAHRETTİN SELÇUK ERSÖZ 323 %0.28 Detay
MUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TARSUS
Açılan Sandık Oranı %100.00
UĞUR ÖZER 334 %0.17 Detay
TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUSUF ÖZER 414 %0.25 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZÜHAL KURT 367 %0.26 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı