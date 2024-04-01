|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FIRAT ARKALI
|130
|%0.10
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ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYKUT BABACAN
|41
|%0.09
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AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİL BORA BOZKURT
|3
|%0.04
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BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SUZAN FALCIOĞLU
|6
|%0.09
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ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %98.39
|ZEKERİYA LEVENT ÖZDEMİR
|62
|%0.07
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GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CAN CENGİZ
|14
|%0.08
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MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLAH ŞUVAK
|204
|%0.18
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MUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|REFAH TOPÇU
|51
|%0.12
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SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TÜLAY ETİLER
|81
|%0.10
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TARSUS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT ÜNSAL
|248
|%0.13
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TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NURİYE TÜRKOĞLU
|195
|%0.12
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA CENGİZ YILMAZ
|192
|%0.14
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