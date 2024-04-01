|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AŞKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ENVER BAŞARAN
|5489
|%44.25
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AZİZİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMRULLAH AKPUNAR
|13996
|%44.46
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ÇAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞERAFETTİN YÜZÜAK
|301
|%3.55
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HINIS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEZAYİ BEYAZTAŞ
|517
|%4.67
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HORASAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULHATEM BASTEM
|5641
|%31.89
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İSPİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA DAĞ
|1077
|%11.35
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KARAÇOBAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KARAYAZI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KÖPRÜKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NEVZAT KARASU
|4020
|%55.92
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NARMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ÇİL
|329
|%4.73
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OLTU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET AKYÜZ
|4325
|%25.40
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OLUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYTEKİN KALTAR
|38
|%0.86
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PALANDÖKEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUSUF KIZILTAŞ
|12955
|%16.94
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PASİNLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HİKMET ÇAKAL
|5886
|%41.48
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PAZARYOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELAMİ ÖZER
|24
|%0.96
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ŞENKAYA
Açılan Sandık Oranı %94.38
|TOPYAY BAYSAL
|254
|%2.86
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TEKMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ SAİT FIRAT
|1808
|%18.89
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TORTUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET HANCI
|566
|%5.45
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UZUNDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYTEKİN ER
|499
|%10.29
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YAKUTİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUSUF KOCAMAN
|9168
|%11.78
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