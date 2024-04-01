|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ATABEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EBU BEKİR TAŞKIRAN
|267
|%8.51
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EĞİRDİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET AKİF NALBAT
|62
|%0.62
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GELENDOST
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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GÖNEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KEÇİBORLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA AYDEMİR
|3010
|%2.32
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ŞARKİKARAAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RAMAZAN BAYRAM KABALAK
|464
|%7.77
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SENİRKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SÜTÇÜLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ULUBORLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RIZA DÖNEL
|43
|%1.44
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YALVAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL KIVRAK
|180
|%1.46
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YENİŞARBADEMLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BÜYÜKKABACA
Açılan Sandık Oranı %90.91
|0
|%0
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ÇARIKSARAYLAR
Açılan Sandık Oranı %11.11
|HALİL TOPRAK
|11
|%4.91
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ÇİÇEKPINAR
Açılan Sandık Oranı %16.67
|0
|%0
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GÜNEYKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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HÜYÜKLÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NİZAMİ ÇALKAR
|4
|%0.38
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KULEÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SARIİDRİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SAV
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ŞAHİN
|405
|%16.25
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SENİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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