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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%6.19
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 39
  • Kazandığı Belde Sayısı 19
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.17 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.49
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA TEKBAŞ 2095 %1.62 Detay
ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEFA ÇAYLAR 145 %0.33 Detay
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
EYÜP ÖZERK 31 %0.39 Detay
BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %100.00
PINAR ALTINÖZ 126 %0.71 Detay
ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
BÜLENT ŞAHİN 26 %0.41 Detay
ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %98.39
ÖMER ŞAHİN 1031 %1.15 Detay
GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER ALİ BİLGİN 570 %3.17 Detay
MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
RECEP GÜL 1045 %0.91 Detay
MUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET DEMİR 1275 %3.11 Detay
SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERSOY ŞAHİN 667 %0.83 Detay
TARSUS
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ SARI 2265 %1.18 Detay
TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
SONER ÇELİK 2907 %1.79 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MAHMUT YAŞAR SEZGİN 1577 %1.11 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı