|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA TEKBAŞ
|2095
|%1.62
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ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEFA ÇAYLAR
|145
|%0.33
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AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EYÜP ÖZERK
|31
|%0.39
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BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|PINAR ALTINÖZ
|126
|%0.71
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ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BÜLENT ŞAHİN
|26
|%0.41
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ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %98.39
|ÖMER ŞAHİN
|1031
|%1.15
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GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER ALİ BİLGİN
|570
|%3.17
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MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RECEP GÜL
|1045
|%0.91
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MUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET DEMİR
|1275
|%3.11
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SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERSOY ŞAHİN
|667
|%0.83
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TARSUS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ SARI
|2265
|%1.18
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TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SONER ÇELİK
|2907
|%1.79
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MAHMUT YAŞAR SEZGİN
|1577
|%1.11
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