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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
Zafer Partisi

  • KISALTMA

    ZAFER PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.73
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%5.12 0
İL GENEL MECLİSİ
%3.67
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İLÇE ADAY OY ORAN
AŞKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAKUP FIRAT 100 %0.81 Detay
AZİZİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERHAT BARBAROS 1178 %3.74 Detay
ÇAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HINIS
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HORASAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZEYNEP UZUN 60 %0.34 Detay
İSPİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
TAHA GÜNEŞ 79 %0.83 Detay
KARAÇOBAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARAYAZI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KÖPRÜKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
CENGİZHAN ARSLANTÜRK 19 %0.26 Detay
NARMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
DOĞUKAN ÖZSOY 20 %0.29 Detay
OLTU
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULLAH EMRE AZİM 106 %0.62 Detay
OLUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
PALANDÖKEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULHAMİT UZUN 5725 %7.48 Detay
PASİNLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMED AKBEY 316 %2.23 Detay
PAZARYOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ŞENKAYA
Açılan Sandık Oranı %94.38
0 %0 Detay
TEKMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TORTUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERDAR KÖKSAL 81 %0.78 Detay
UZUNDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YAKUTİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
KASIM ÇELEBİ 4662 %5.99 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı