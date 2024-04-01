|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AŞKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAKUP FIRAT
|100
|%0.81
|Detay
|
AZİZİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERHAT BARBAROS
|1178
|%3.74
|Detay
|
ÇAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
HINIS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
HORASAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZEYNEP UZUN
|60
|%0.34
|Detay
|
İSPİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TAHA GÜNEŞ
|79
|%0.83
|Detay
|
KARAÇOBAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
KARAYAZI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
KÖPRÜKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CENGİZHAN ARSLANTÜRK
|19
|%0.26
|Detay
|
NARMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DOĞUKAN ÖZSOY
|20
|%0.29
|Detay
|
OLTU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLAH EMRE AZİM
|106
|%0.62
|Detay
|
OLUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
PALANDÖKEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULHAMİT UZUN
|5725
|%7.48
|Detay
|
PASİNLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMED AKBEY
|316
|%2.23
|Detay
|
PAZARYOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
ŞENKAYA
Açılan Sandık Oranı %94.38
|0
|%0
|Detay
|
TEKMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
TORTUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERDAR KÖKSAL
|81
|%0.78
|Detay
|
UZUNDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
YAKUTİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KASIM ÇELEBİ
|4662
|%5.99
|Detay