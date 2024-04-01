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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
Zafer Partisi

  • KISALTMA

    ZAFER PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.73
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%4.09 0
İL GENEL MECLİSİ
%3.10
Isparta Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
BERAT DOĞAN 4 %0.33 Detay
ATABEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAYRİYE YILDIZ 14 %0.45 Detay
EĞİRDİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERCAN YILMAZ 151 %1.51 Detay
GELENDOST
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN YALÇIN 12 %0.36 Detay
GÖNEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN YENER 6 %0.26 Detay
KEÇİBORLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
SALİM ÖZMEN 36 %0.82 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÖKMEN HAKKI GÖKMENOĞLU 5302 %4.09 Detay
ŞARKİKARAAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
TAMER YALÇIN 57 %0.95 Detay
SENİRKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÖKHAN ERİNKARLI 16 %0.53 Detay
SÜTÇÜLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHTEREM ARSLAN 5 %0.34 Detay
ULUBORLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YALVAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SÜLEYMAN YALVAÇ 77 %0.62 Detay
YENİŞARBADEMLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERKAN SEZGİN 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BÜYÜKKABACA
Açılan Sandık Oranı %90.91
0 %0 Detay
ÇARIKSARAYLAR
Açılan Sandık Oranı %11.11
0 %0 Detay
ÇİÇEKPINAR
Açılan Sandık Oranı %16.67
0 %0 Detay
GÜNEYKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HÜYÜKLÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KULEÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SARIİDRİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SAV
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SENİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı