|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ÖZKANER
|1623
|%1.25
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ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÇAĞLAR KÖKSEL
|187
|%0.43
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AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZGÜN ÖLEKLİ
|15
|%0.19
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BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER SÖKER
|24
|%0.38
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ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %98.39
|DURMUŞ DOYDU
|667
|%0.74
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GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TARIK BERÇEM
|59
|%0.33
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MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ ÖZGÜR KİBRİTCİOĞLU
|2419
|%2.10
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MUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZEYNEL DİNİZ
|983
|%1.23
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TARSUS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZİYA BATIN ŞENER
|1793
|%0.94
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TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZİYA ÖZMEN
|2188
|%1.35
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BARIŞ EMENGEN
|2925
|%2.06
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