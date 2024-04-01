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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
Zafer Partisi

  • KISALTMA

    ZAFER PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.73
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.06 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.83
Mersin Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ÖZKANER 1623 %1.25 Detay
ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÇAĞLAR KÖKSEL 187 %0.43 Detay
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZGÜN ÖLEKLİ 15 %0.19 Detay
BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER SÖKER 24 %0.38 Detay
ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %98.39
DURMUŞ DOYDU 667 %0.74 Detay
GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
TARIK BERÇEM 59 %0.33 Detay
MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ ÖZGÜR KİBRİTCİOĞLU 2419 %2.10 Detay
MUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZEYNEL DİNİZ 983 %1.23 Detay
TARSUS
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZİYA BATIN ŞENER 1793 %0.94 Detay
TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZİYA ÖZMEN 2188 %1.35 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
BARIŞ EMENGEN 2925 %2.06 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı