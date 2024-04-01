|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALPU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
BEYLİKOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VAHİT KARA
|1752
|%42.60
|Detay
|
ÇİFTELER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
HAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BEKİR BELCELİ
|1013
|%56.15
|Detay
|
İNÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERHAT HAMAMCI
|2261
|%49.40
|Detay
|
MAHMUDİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT UÇARER
|2098
|%42.86
|Detay
|
MİHALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZEYNEP GÜNEŞ
|1179
|%52.59
|Detay
|
MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
ODUNPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZKAN ALP
|96261
|%39.50
|Detay
|
SARICAKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET DÖNMEZ
|1363
|%40.47
|Detay
|
SEYİTGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
SİVRİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN İLHAN
|6046
|%45.81
|Detay
|
TEPEBAŞI
Açılan Sandık Oranı %99.89
|HAMİD YÜZÜGÜLLÜ
|82224
|%36.78
|Detay