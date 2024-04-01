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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%35.49
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 12
  • Kazandığı İlçe Sayısı 356
  • Kazandığı Belde Sayısı 125
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%37.85 4
İL GENEL MECLİSİ
%34.28
Eskişehir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALPU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BEYLİKOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
VAHİT KARA 1752 %42.60 Detay
ÇİFTELER
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
BEKİR BELCELİ 1013 %56.15 Detay
İNÖNÜ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERHAT HAMAMCI 2261 %49.40 Detay
MAHMUDİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT UÇARER 2098 %42.86 Detay
MİHALGAZİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZEYNEP GÜNEŞ 1179 %52.59 Detay
MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ODUNPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZKAN ALP 96261 %39.50 Detay
SARICAKAYA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET DÖNMEZ 1363 %40.47 Detay
SEYİTGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SİVRİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN İLHAN 6046 %45.81 Detay
TEPEBAŞI
Açılan Sandık Oranı %99.89
HAMİD YÜZÜGÜLLÜ 82224 %36.78 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı