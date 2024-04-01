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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

ÇILDIR SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • ÇILDIR Toplam Seçmen 1.964
  • Açılan Sandık 10
  • Kullanılan Oy 1.636
  • Geçerli Oy 1.573
  • Geçersiz Oy 63
  • Katılım Oranı %83.30
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

KEMAL YAKUP AZİZOĞLU adalet-ve-kalkinma-partisi
KEMAL YAKUP
AZİZOĞLU
%28.73 452 Oy
NURETTİN AYGÜN cumhuriyet-halk-partisi
NURETTİN
AYGÜN
%28.73 452 Oy
TURGAY ŞİRİN memleket-partisi
TURGAY
ŞİRİN
%21.49 338 Oy
NAVRUZ GÜNDOĞDU milliyetci-hareket-partisi
NAVRUZ
GÜNDOĞDU
%16.27 256 Oy
ZAFER AKTEMUR bagimsiz
ZAFER
AKTEMUR
%3.62 57 Oy
PARTİLER
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.70 11 Oy
Saadet Partisi
%0.25 4 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0.19 3 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 1.964
  • Kullanılan Oy 1.636
Cumhuriyet Halk Partisi
%30.17 452 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%29.11 436 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%21.30 319 Oy
Memleket Partisi
%16.69 250 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%1.20 18 Oy
Saadet Partisi
%0.87 13 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0.47 7 Oy
Türkiye Komünist Partisi
%0.20 3 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ÇILDIR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.73|452
KEMAL YAKUP AZİZOĞLU 		%28.73 452 %16.27 256 %0 0 %0 0 %3.62 57 %22.63 356
DAMAL BAĞIMSIZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.21 19 %35.99 565 %0.25 4 %0 0 %0 0
%55.48|871
 %7.07 111
GÖLE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%26.03 768
%30.87|911
GÖKHAN BUDAK 		%1.15 34 %0.98 29 %3.08 91 %0 0 %37.89 1.118
HANAK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.12|808
ERDAL KURUKAYA 		%23.35 392 %0.95 16 %26.50 445 %0 0 %0 0 %1.07 18
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.51 4.875
%45.06|5.049
FARUK DEMİR 		%0 0 %0.62 70 %0 0 %0.87 98 %9.93 1.113
POSOF Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.36 481
%56.86|713
ERDEM DEMİRCİ 		%3.75 47 %0 0 %0 0 %0 0 %1.04 13
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
KÖPRÜLÜ Büyük Birlik Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%20.89 226 %20.89 226 %1.76 19 %0 0 %0 0 %0 0 %56.47 611
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ÇILDIR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%29.11 436
%30.17|452
 %21.30 319 %0 0 %0 0 %0 0 %19.43 291
DAMAL Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%5.66 80
%49.89|705
 %0 0 %0 0 %0 0 %25.90 366 %18.54 262
GÖLE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%26.97 776
%29.16|839
 %0 0 %0 0 %8.48 244 %0 0 %35.38 1.018
HANAK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.00|754
 %25.56 419 %0 0 %26.48 434 %0 0 %0 0 %1.95 32
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.22 4.871
%44.28|4.877
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %11.50 1.267
POSOF Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.04 453
%48.93|615
 %12.41 156 %0 0 %0 0 %0 0 %2.63 33
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
KÖPRÜLÜ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%22.08 227
%22.86|235
 %1.85 19 %0 0 %0 0 %0 0 %53.21 547
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		KEMAL YAKUP AZİZOĞLU 1.071 %66.98
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		MEHMET MÜLAZİM KARAÇAY 471 %29.46
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		ÇAĞRI ALKANAT 45 %2.81
Demokratik Sol Parti
DSP 		MUTLU GÖKSU 7 %0.44
Saadet Partisi
SAADET 		MUHAMMED BURAK KARAÇELİK 4 %0.25
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		MURAT AKDENİZ 1 %0.06
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		953 %62.21
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		548 %35.77
Demokratik Sol Parti
DSP 		11 %0.72
Saadet Partisi
SAADET 		10 %0.65
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		10 %0.65
PARTİLER OY ORAN
Demokratik Sol Parti
DSP 		424 %25.78
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		378 %22.98
Saadet Partisi
SAADET 		327 %19.88
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		297 %18.05
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		206 %12.52
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		10 %0.61
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		3 %0.18
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		339 %40.75
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		245 %29.45
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		216 %25.96
Demokratik Sol Parti
DSP 		32 %3.85
Kaynak: Anadolu Ajansı