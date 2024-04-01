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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

KÖPRÜLÜ SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • KÖPRÜLÜ Toplam Seçmen 1.598
  • Açılan Sandık 6
  • Kullanılan Oy 1.191
  • Geçerli Oy 1.082
  • Geçersiz Oy 109
  • Katılım Oranı %74.53
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

MUSTAFA YILDIRIMCI buyuk-birlik-partisi
MUSTAFA
YILDIRIMCI
%22.83 247 Oy
YÜCEL AKKOÇ adalet-ve-kalkinma-partisi
YÜCEL
AKKOÇ
%20.89 226 Oy
YÜKSEL BOZKURT cumhuriyet-halk-partisi
YÜKSEL
BOZKURT
%20.89 226 Oy
EMİRHAN SARIKAYA yeniden-refah-partisi
EMİRHAN
SARIKAYA
%17.10 185 Oy
EROL ÖZKURT demokrasi-ve-atilim-partisi
EROL
ÖZKURT
%16.08 174 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%1.76 19 Oy
Saadet Partisi
%0.46 5 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 1.598
  • Kullanılan Oy 1.191
Cumhuriyet Halk Partisi
%22.86 235 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%22.08 227 Oy
Büyük Birlik Partisi
%19.94 205 Oy
Yeniden Refah Partisi
%17.32 178 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%15.37 158 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%1.85 19 Oy
Saadet Partisi
%0.58 6 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ÇILDIR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.73|452
KEMAL YAKUP AZİZOĞLU 		%28.73 452 %16.27 256 %0 0 %0 0 %3.62 57 %22.63 356
DAMAL BAĞIMSIZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.21 19 %35.99 565 %0.25 4 %0 0 %0 0
%55.48|871
 %7.07 111
GÖLE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%26.03 768
%30.87|911
GÖKHAN BUDAK 		%1.15 34 %0.98 29 %3.08 91 %0 0 %37.89 1.118
HANAK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.12|808
ERDAL KURUKAYA 		%23.35 392 %0.95 16 %26.50 445 %0 0 %0 0 %1.07 18
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.51 4.875
%45.06|5.049
FARUK DEMİR 		%0 0 %0.62 70 %0 0 %0.87 98 %9.93 1.113
POSOF Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.36 481
%56.86|713
ERDEM DEMİRCİ 		%3.75 47 %0 0 %0 0 %0 0 %1.04 13
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
KÖPRÜLÜ Büyük Birlik Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%20.89 226 %20.89 226 %1.76 19 %0 0 %0 0 %0 0 %56.47 611
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ÇILDIR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%29.11 436
%30.17|452
 %21.30 319 %0 0 %0 0 %0 0 %19.43 291
DAMAL Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%5.66 80
%49.89|705
 %0 0 %0 0 %0 0 %25.90 366 %18.54 262
GÖLE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%26.97 776
%29.16|839
 %0 0 %0 0 %8.48 244 %0 0 %35.38 1.018
HANAK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.00|754
 %25.56 419 %0 0 %26.48 434 %0 0 %0 0 %1.95 32
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.22 4.871
%44.28|4.877
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %11.50 1.267
POSOF Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.04 453
%48.93|615
 %12.41 156 %0 0 %0 0 %0 0 %2.63 33
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
KÖPRÜLÜ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%22.08 227
%22.86|235
 %1.85 19 %0 0 %0 0 %0 0 %53.21 547
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		YÜCEL AKKOÇ 318 %26.28
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		ENGİN SARIKAYA 230 %19.01
Saadet Partisi
SAADET 		SUAT ÖZYILDIRIM 229 %18.93
Demokratik Sol Parti
DSP 		ACAR ARAS 158 %13.06
Demokrat Parti
DP 		YENER BİNGÖL 137 %11.32
Vatan Partisi
VATAN 		TÜNCER ÖZDAĞ 70 %5.79
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		FARİZ TAŞDEMİR 57 %4.71
İyi Parti
İYİ PARTİ 		CİHAN GÜRER 11 %0.91
PARTİLER ADAY OY ORAN
Demokratik Sol Parti
DSP 		YILDIRIM SARIKAYA 407 %36.05
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		YAŞEDDİN ÖZYİLDİRİM 373 %33.04
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		CİHAN GÜRER 334 %29.58
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		ZEKİ ÖZDAĞ 15 %1.33
31 MART 2019 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		311 %27.50
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		234 %20.69
Saadet Partisi
SAADET 		176 %15.56
Demokratik Sol Parti
DSP 		133 %11.76
Demokrat Parti
DP 		127 %11.23
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		71 %6.28
Vatan Partisi
VATAN 		52 %4.60
İyi Parti
İYİ PARTİ 		27 %2.39
PARTİLER OY ORAN
Demokratik Sol Parti
DSP 		407 %36.24
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		375 %33.39
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		324 %28.85
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		17 %1.51
Kaynak: Anadolu Ajansı