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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

HANAK SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • HANAK Toplam Seçmen 2.206
  • Açılan Sandık 9
  • Kullanılan Oy 1.830
  • Geçerli Oy 1.679
  • Geçersiz Oy 151
  • Katılım Oranı %82.96
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

ERDAL KURUKAYA adalet-ve-kalkinma-partisi
ERDAL
KURUKAYA
%48.12 808 Oy
HARUN TANKOÇ iyi-parti
HARUN
TANKOÇ
%26.50 445 Oy
AYHAN BÜYÜKKAYA cumhuriyet-halk-partisi
AYHAN
BÜYÜKKAYA
%23.35 392 Oy
HACI ASİL AKBAŞ milliyetci-hareket-partisi
HACI ASİL
AKBAŞ
%0.95 16 Oy
BUSENUR OKÇU yeniden-refah-partisi
BUSENUR
OKÇU
%0.48 8 Oy
PARTİLER
Saadet Partisi
%0.30 5 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.30 5 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 2.206
  • Kullanılan Oy 1.829
Adalet ve Kalkınma Partisi
%46.00 754 Oy
İyi Parti
%26.48 434 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%25.56 419 Oy
Saadet Partisi
%0.61 10 Oy
Türkiye Komünist Partisi
%0.49 8 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.49 8 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0.37 6 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ÇILDIR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.73|452
KEMAL YAKUP AZİZOĞLU 		%28.73 452 %16.27 256 %0 0 %0 0 %3.62 57 %22.63 356
DAMAL BAĞIMSIZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.21 19 %35.99 565 %0.25 4 %0 0 %0 0
%55.48|871
 %7.07 111
GÖLE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%26.03 768
%30.87|911
GÖKHAN BUDAK 		%1.15 34 %0.98 29 %3.08 91 %0 0 %37.89 1.118
HANAK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.12|808
ERDAL KURUKAYA 		%23.35 392 %0.95 16 %26.50 445 %0 0 %0 0 %1.07 18
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.51 4.875
%45.06|5.049
FARUK DEMİR 		%0 0 %0.62 70 %0 0 %0.87 98 %9.93 1.113
POSOF Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.36 481
%56.86|713
ERDEM DEMİRCİ 		%3.75 47 %0 0 %0 0 %0 0 %1.04 13
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
KÖPRÜLÜ Büyük Birlik Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%20.89 226 %20.89 226 %1.76 19 %0 0 %0 0 %0 0 %56.47 611
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ÇILDIR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%29.11 436
%30.17|452
 %21.30 319 %0 0 %0 0 %0 0 %19.43 291
DAMAL Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%5.66 80
%49.89|705
 %0 0 %0 0 %0 0 %25.90 366 %18.54 262
GÖLE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%26.97 776
%29.16|839
 %0 0 %0 0 %8.48 244 %0 0 %35.38 1.018
HANAK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.00|754
 %25.56 419 %0 0 %26.48 434 %0 0 %0 0 %1.95 32
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.22 4.871
%44.28|4.877
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %11.50 1.267
POSOF Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.04 453
%48.93|615
 %12.41 156 %0 0 %0 0 %0 0 %2.63 33
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
KÖPRÜLÜ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%22.08 227
%22.86|235
 %1.85 19 %0 0 %0 0 %0 0 %53.21 547
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		AYHAN BÜYÜKKAYA 808 %43.58
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		TAŞDEMİR ÇOBAN 732 %39.48
Demokratik Sol Parti
DSP 		NECAT TUNA 263 %14.19
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		ŞAHİN LAÇİN 30 %1.62
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		PAKİZE DOĞAN 9 %0.49
Saadet Partisi
SAADET 		SERHAT BALCI 6 %0.32
İyi Parti
İYİ PARTİ 		HÜSEYİN ÇAĞ 6 %0.32
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		AYHAN BÜYÜKKAYA 787 %39.71
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		GÜRHAN KURUKAYA 702 %35.42
Demokrat Parti
DP 		HARUN TANKOÇ 442 %22.30
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		BARIŞ GÜMÜŞ 42 %2.12
Saadet Partisi
SAADET 		MAHMUT EŞKİ 9 %0.45
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		TAŞDEMİR ÇOBAN 1.101 %45.88
Demokrat Parti
DP 		HARUN TANKOÇ 755 %31.46
Demokratik Sol Parti
DSP 		MEHMET YILMAZ 417 %17.38
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		MURAT KAYHAN ZORBA 116 %4.83
Saadet Partisi
SAADET 		OKTAY TURAN 11 %0.46
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		725 %40.08
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		696 %38.47
Demokratik Sol Parti
DSP 		331 %18.30
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		43 %2.38
Saadet Partisi
SAADET 		9 %0.50
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		5 %0.28
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		781 %39.79
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		742 %37.80
Demokrat Parti
DP 		403 %20.53
Saadet Partisi
SAADET 		26 %1.32
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		11 %0.56
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.039 %44.04
Demokrat Parti
DP 		723 %30.65
Demokratik Sol Parti
DSP 		400 %16.96
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		197 %8.35
Kaynak: Anadolu Ajansı