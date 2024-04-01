DAMAL SEÇİM SONUÇLARI

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ÇILDIR
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%28.73|452
KEMAL YAKUP AZİZOĞLU
|
%28.73
452
|
%16.27
256
|
%0
0
|
%0
0
|
%3.62
57
|
%22.63
356
|
DAMAL
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%1.21
19
|
%35.99
565
|
%0.25
4
|
%0
0
|
%0
0
|
%55.48|871
|
%7.07
111
|
GÖLE
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%26.03
768
|
%30.87|911
GÖKHAN BUDAK
|
%1.15
34
|
%0.98
29
|
%3.08
91
|
%0
0
|
%37.89
1.118
|
HANAK
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%48.12|808
ERDAL KURUKAYA
|
%23.35
392
|
%0.95
16
|
%26.50
445
|
%0
0
|
%0
0
|
%1.07
18
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%43.51
4.875
|
%45.06|5.049
FARUK DEMİR
|
%0
0
|
%0.62
70
|
%0
0
|
%0.87
98
|
%9.93
1.113
|
POSOF
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%38.36
481
|
%56.86|713
ERDEM DEMİRCİ
|
%3.75
47
|
%0
0
|
%0
0
|
%0
0
|
%1.04
13