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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

DAMAL SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • DAMAL Toplam Seçmen 2.238
  • Açılan Sandık 10
  • Kullanılan Oy 1.702
  • Geçerli Oy 1.570
  • Geçersiz Oy 132
  • Katılım Oranı %76.05
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

KEMAL ÇAMLİYURT bagimsiz
KEMAL
ÇAMLİYURT
%44.59 700 Oy
MURAT DALANBAY cumhuriyet-halk-partisi
MURAT
DALANBAY
%35.99 565 Oy
GÜRBÜZ ÇAKABAY bagimsiz
GÜRBÜZ
ÇAKABAY
%9.30 146 Oy
BİRDAL ERENDEMİR isci-partisi
BİRDAL
ERENDEMİR
%5.86 92 Oy
ELVAN BARAN bagimsiz
ELVAN
BARAN
%1.59 25 Oy
PARTİLER
Adalet ve Kalkınma Partisi
%1.21 19 Oy
Saadet Partisi
%0.64 10 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.51 8 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0.25 4 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0.06 1 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 2.238
  • Kullanılan Oy 1.702
Cumhuriyet Halk Partisi
%49.89 705 Oy
BAĞIMSIZ
%25.90 366 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%13.45 190 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%5.66 80 Oy
Saadet Partisi
%1.98 28 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%1.63 23 Oy
Türkiye Komünist Partisi
%0.92 13 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0.57 8 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ÇILDIR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.73|452
KEMAL YAKUP AZİZOĞLU 		%28.73 452 %16.27 256 %0 0 %0 0 %3.62 57 %22.63 356
DAMAL BAĞIMSIZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.21 19 %35.99 565 %0.25 4 %0 0 %0 0
%55.48|871
 %7.07 111
GÖLE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%26.03 768
%30.87|911
GÖKHAN BUDAK 		%1.15 34 %0.98 29 %3.08 91 %0 0 %37.89 1.118
HANAK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.12|808
ERDAL KURUKAYA 		%23.35 392 %0.95 16 %26.50 445 %0 0 %0 0 %1.07 18
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.51 4.875
%45.06|5.049
FARUK DEMİR 		%0 0 %0.62 70 %0 0 %0.87 98 %9.93 1.113
POSOF Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.36 481
%56.86|713
ERDEM DEMİRCİ 		%3.75 47 %0 0 %0 0 %0 0 %1.04 13
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
KÖPRÜLÜ Büyük Birlik Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%20.89 226 %20.89 226 %1.76 19 %0 0 %0 0 %0 0 %56.47 611
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ÇILDIR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%29.11 436
%30.17|452
 %21.30 319 %0 0 %0 0 %0 0 %19.43 291
DAMAL Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%5.66 80
%49.89|705
 %0 0 %0 0 %0 0 %25.90 366 %18.54 262
GÖLE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%26.97 776
%29.16|839
 %0 0 %0 0 %8.48 244 %0 0 %35.38 1.018
HANAK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.00|754
 %25.56 419 %0 0 %26.48 434 %0 0 %0 0 %1.95 32
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.22 4.871
%44.28|4.877
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %11.50 1.267
POSOF Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.04 453
%48.93|615
 %12.41 156 %0 0 %0 0 %0 0 %2.63 33
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
KÖPRÜLÜ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%22.08 227
%22.86|235
 %1.85 19 %0 0 %0 0 %0 0 %53.21 547
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		ERGİN ÖNAL 872 %47.99
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		ÖZGE DERDİYOK 439 %24.16
Demokratik Sol Parti
DSP 		MEHMET ALİ AKKUŞ 414 %22.78
Saadet Partisi
SAADET 		MUHAMMET EMİN ÖNDER 9 %0.50
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		AHMET HAYDAR CENK 8 %0.44
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		926 %53.84
Demokratik Sol Parti
DSP 		455 %26.45
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		307 %17.85
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		18 %1.05
Saadet Partisi
SAADET 		14 %0.81
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		786 %44.58
Demokratik Sol Parti
DSP 		517 %29.33
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		242 %13.73
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		92 %5.22
Bağımsız
BĞMSZ 		85 %4.82
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		26 %1.47
Saadet Partisi
SAADET 		15 %0.85
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.180 %58.59
Demokratik Sol Parti
DSP 		806 %40.02
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		28 %1.39
Kaynak: Anadolu Ajansı