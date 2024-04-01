|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALPU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN ÖKTEN
|42
|%0.57
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BEYLİKOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEMAL AKTAŞ
|9
|%0.22
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ÇİFTELER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÜRKAN ÇALIŞKAN
|13
|%0.14
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GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUZAFFER ŞEN
|31
|%0.77
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HAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TUNCAY AKDEMİR
|8
|%0.44
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İNÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEVGİ EROL
|19
|%0.42
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MAHMUDİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERCAN HASÇELİK
|14
|%0.29
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MİHALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAYRİ MERMERTAŞ
|2
|%0.09
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MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEDA AĞIRDİL
|17
|%0.29
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ODUNPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NİHAT GÜNAYDIN
|733
|%0.30
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SARICAKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CELAL ÖZ
|4
|%0.12
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SEYİTGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BARIŞ ÇALIKUŞU
|24
|%0.24
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SİVRİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEÇKİN YAVAŞ
|34
|%0.26
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TEPEBAŞI
Açılan Sandık Oranı %99.89
|SABRİYE AŞIK
|552
|%0.25
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