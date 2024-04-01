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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.25
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.17 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.38
Eskişehir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALPU
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN ÖKTEN 42 %0.57 Detay
BEYLİKOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEMAL AKTAŞ 9 %0.22 Detay
ÇİFTELER
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜRKAN ÇALIŞKAN 13 %0.14 Detay
GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUZAFFER ŞEN 31 %0.77 Detay
HAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
TUNCAY AKDEMİR 8 %0.44 Detay
İNÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEVGİ EROL 19 %0.42 Detay
MAHMUDİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERCAN HASÇELİK 14 %0.29 Detay
MİHALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAYRİ MERMERTAŞ 2 %0.09 Detay
MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEDA AĞIRDİL 17 %0.29 Detay
ODUNPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
NİHAT GÜNAYDIN 733 %0.30 Detay
SARICAKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
CELAL ÖZ 4 %0.12 Detay
SEYİTGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
BARIŞ ÇALIKUŞU 24 %0.24 Detay
SİVRİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEÇKİN YAVAŞ 34 %0.26 Detay
TEPEBAŞI
Açılan Sandık Oranı %99.89
SABRİYE AŞIK 552 %0.25 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı