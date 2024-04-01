|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALPU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÜRBÜZ GÜLLER
|3061
|%41.56
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BEYLİKOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAKAN KARABACAK
|2194
|%53.34
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ÇİFTELER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZEHRA KONAKCI
|3150
|%34.31
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GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSA AKKAYA
|1099
|%27.20
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HAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERDAL ŞANLI
|731
|%40.52
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İNÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BALKAN AKTAŞ
|1961
|%42.84
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MAHMUDİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSHAK GÜNDOĞAN
|2395
|%48.93
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MİHALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN ÜNAL
|755
|%33.68
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MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ODUNPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KAZIM KURT
|118117
|%48.47
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SARICAKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SAFİYE KESGİN
|1017
|%30.20
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SEYİTGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|UĞUR TEPE
|5014
|%51.12
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SİVRİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HABİL DÖKMECİ
|6176
|%46.79
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TEPEBAŞI
Açılan Sandık Oranı %99.89
|AHMET ATAÇ
|118590
|%53.05
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