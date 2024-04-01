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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.74
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 21
  • Kazandığı İlçe Sayısı 337
  • Kazandığı Belde Sayısı 48
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%51.02 8
İL GENEL MECLİSİ
%48.08
Eskişehir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALPU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜRBÜZ GÜLLER 3061 %41.56 Detay
BEYLİKOVA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAKAN KARABACAK 2194 %53.34 Detay
ÇİFTELER Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZEHRA KONAKCI 3150 %34.31 Detay
GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSA AKKAYA 1099 %27.20 Detay
HAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERDAL ŞANLI 731 %40.52 Detay
İNÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
BALKAN AKTAŞ 1961 %42.84 Detay
MAHMUDİYE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSHAK GÜNDOĞAN 2395 %48.93 Detay
MİHALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN ÜNAL 755 %33.68 Detay
MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ODUNPAZARI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
KAZIM KURT 118117 %48.47 Detay
SARICAKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
SAFİYE KESGİN 1017 %30.20 Detay
SEYİTGAZİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
UĞUR TEPE 5014 %51.12 Detay
SİVRİHİSAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
HABİL DÖKMECİ 6176 %46.79 Detay
TEPEBAŞI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %99.89
AHMET ATAÇ 118590 %53.05 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı