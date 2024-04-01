60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
DEVA Partisi

  • KISALTMA

    DEVA PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ali Babacan

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/03/2020
DEVA PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.33
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.18 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.25
Eskişehir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALPU
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÖKHAN MEMİŞ 18 %0.24 Detay
BEYLİKOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERTAL ÖZUÇAK 7 %0.17 Detay
ÇİFTELER
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA TAŞKIN 80 %0.87 Detay
GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İNÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MAHMUDİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
SABRİYE ELBASTI DELİCAN 36 %0.74 Detay
MİHALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ODUNPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUNUS KORKMAZ 461 %0.19 Detay
SARICAKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SEYİTGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SİVRİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
DAVUT ÇELİK 26 %0.20 Detay
TEPEBAŞI
Açılan Sandık Oranı %99.89
MUSTAFA ÖZKARAYANIK 466 %0.21 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı