|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALPU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET AYTÜRE
|37
|%0.50
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BEYLİKOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZÜLFİYE KOLAY
|4
|%0.10
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ÇİFTELER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MELİH DERİCİ
|2872
|%31.28
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GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA GÜNEŞ
|8
|%0.20
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HAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUSUF ÖZSOY
|4
|%0.22
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İNÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TAGİ YILDIZ
|6
|%0.13
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MAHMUDİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÜRCAN DEMİRCAN
|139
|%2.84
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MİHALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEVAT BEKCİ
|4
|%0.18
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MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAYDAR ÇORUM
|2946
|%49.92
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ODUNPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GARİP YILDIRIM
|1512
|%0.62
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SARICAKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSA ÖZDALGIN
|7
|%0.21
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SEYİTGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEDAT ALTUNTAŞ
|11
|%0.11
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SİVRİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEYHUN DİLEK
|29
|%0.22
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TEPEBAŞI
Açılan Sandık Oranı %99.89
|MÜRSEL ÇİLEK
|486
|%0.22
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