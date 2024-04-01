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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
DSP

  • KISALTMA

    DSP

  • GENEL BAŞKAN

    Önder Aksakal

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/11/1985
DSP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.11
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.45 1
İL GENEL MECLİSİ
%1.26
Eskişehir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALPU
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET AYTÜRE 37 %0.50 Detay
BEYLİKOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZÜLFİYE KOLAY 4 %0.10 Detay
ÇİFTELER
Açılan Sandık Oranı %100.00
MELİH DERİCİ 2872 %31.28 Detay
GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA GÜNEŞ 8 %0.20 Detay
HAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUSUF ÖZSOY 4 %0.22 Detay
İNÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
TAGİ YILDIZ 6 %0.13 Detay
MAHMUDİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜRCAN DEMİRCAN 139 %2.84 Detay
MİHALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEVAT BEKCİ 4 %0.18 Detay
MİHALIÇÇIK Demokratik Sol Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAYDAR ÇORUM 2946 %49.92 Detay
ODUNPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
GARİP YILDIRIM 1512 %0.62 Detay
SARICAKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSA ÖZDALGIN 7 %0.21 Detay
SEYİTGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEDAT ALTUNTAŞ 11 %0.11 Detay
SİVRİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEYHUN DİLEK 29 %0.22 Detay
TEPEBAŞI
Açılan Sandık Oranı %99.89
MÜRSEL ÇİLEK 486 %0.22 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı