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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
DEM Parti

  • KISALTMA

    DEM PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan

  • KURULUŞ TARİHİ

    30/11/2012
DEM PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.68
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 3
  • Kazandığı İl Sayısı 7
  • Kazandığı İlçe Sayısı 65
  • Kazandığı Belde Sayısı 7
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.88 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.39
Eskişehir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALPU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BEYLİKOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇİFTELER
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İNÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MAHMUDİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
RUZGAR ÇETİN 63 %1.29 Detay
MİHALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MERT NİHAT KARAATLI 2 %0.09 Detay
MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ODUNPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
FERİT DİLMAN 1866 %0.77 Detay
SARICAKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SEYİTGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SİVRİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TEPEBAŞI
Açılan Sandık Oranı %99.89
ELİF ASLAN 2509 %1.12 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı