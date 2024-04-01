|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALPU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KADİR GÜLSARİ
|10
|%0.14
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BEYLİKOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ERKILIÇ
|6
|%0.15
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ÇİFTELER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAZAR GÜLSARİ
|12
|%0.13
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GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BİLAL ALTSOY
|8
|%0.20
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HAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET BARIŞ
|2
|%0.11
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İNÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAMZA TARHAN
|12
|%0.26
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MAHMUDİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMED KELEŞ
|7
|%0.14
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MİHALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İDRİS ARAS
|1
|%0.04
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MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MİKAİL ACİR
|54
|%0.92
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ODUNPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEVDET YILDIRIM
|318
|%0.13
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SARICAKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YASİN DEMİREL
|4
|%0.12
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SEYİTGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN SEVİM
|7
|%0.07
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SİVRİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RAMAZAN AKSU
|30
|%0.23
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TEPEBAŞI
Açılan Sandık Oranı %99.89
|ÖMER ÖZÇAM
|164
|%0.07
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