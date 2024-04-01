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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
HÜDA PAR

  • KISALTMA

    HÜDA PAR

  • GENEL BAŞKAN

    Zekeriya Yapıcıoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    19/12/2012
HÜDA PAR TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.55
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.07 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.09
Eskişehir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALPU
Açılan Sandık Oranı %100.00
KADİR GÜLSARİ 10 %0.14 Detay
BEYLİKOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ERKILIÇ 6 %0.15 Detay
ÇİFTELER
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAZAR GÜLSARİ 12 %0.13 Detay
GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
BİLAL ALTSOY 8 %0.20 Detay
HAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET BARIŞ 2 %0.11 Detay
İNÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAMZA TARHAN 12 %0.26 Detay
MAHMUDİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMED KELEŞ 7 %0.14 Detay
MİHALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
İDRİS ARAS 1 %0.04 Detay
MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MİKAİL ACİR 54 %0.92 Detay
ODUNPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEVDET YILDIRIM 318 %0.13 Detay
SARICAKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
YASİN DEMİREL 4 %0.12 Detay
SEYİTGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN SEVİM 7 %0.07 Detay
SİVRİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAMAZAN AKSU 30 %0.23 Detay
TEPEBAŞI
Açılan Sandık Oranı %99.89
ÖMER ÖZÇAM 164 %0.07 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı