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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.77
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 24
  • Kazandığı Belde Sayısı 4
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%3.59 0
İL GENEL MECLİSİ
%3.56
Eskişehir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALPU
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA GÖKÇE 337 %4.58 Detay
BEYLİKOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERKAN AKÇALI 33 %0.80 Detay
ÇİFTELER
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATMA GÜL ÖZCAN 190 %2.07 Detay
GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MAHMUT ÇETİNER 35 %1.94 Detay
İNÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET DALAR 167 %3.65 Detay
MAHMUDİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÖKHAN AYGÜN 66 %1.35 Detay
MİHALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
CANAN RÜZGER TEMİZ EL 89 %3.97 Detay
MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA FEN 170 %2.88 Detay
ODUNPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMİNE EDİZGİL 9690 %3.98 Detay
SARICAKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERSİN NALBANT 52 %1.54 Detay
SEYİTGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA UĞUR GÜNAYDIN 168 %1.71 Detay
SİVRİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT AHMET YILDIRIM 439 %3.33 Detay
TEPEBAŞI
Açılan Sandık Oranı %99.89
ŞÜKRÜ KETENCİ 4697 %2.10 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı