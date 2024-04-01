|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALPU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA GÖKÇE
|337
|%4.58
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BEYLİKOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERKAN AKÇALI
|33
|%0.80
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ÇİFTELER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATMA GÜL ÖZCAN
|190
|%2.07
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GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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HAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MAHMUT ÇETİNER
|35
|%1.94
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İNÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET DALAR
|167
|%3.65
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MAHMUDİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÖKHAN AYGÜN
|66
|%1.35
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MİHALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CANAN RÜZGER TEMİZ EL
|89
|%3.97
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MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA FEN
|170
|%2.88
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ODUNPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMİNE EDİZGİL
|9690
|%3.98
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SARICAKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERSİN NALBANT
|52
|%1.54
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SEYİTGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA UĞUR GÜNAYDIN
|168
|%1.71
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SİVRİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT AHMET YILDIRIM
|439
|%3.33
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TEPEBAŞI
Açılan Sandık Oranı %99.89
|ŞÜKRÜ KETENCİ
|4697
|%2.10
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