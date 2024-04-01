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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
Memleket

  • KISALTMA

    MEMLEKET

  • GENEL BAŞKAN

    Muharrem İnce

  • KURULUŞ TARİHİ

    17/05/2021
MEMLEKET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.17
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.19 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.28
Eskişehir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALPU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BEYLİKOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇİFTELER
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET KURT 23 %0.57 Detay
HAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İNÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MAHMUDİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MİHALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ODUNPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİHAN GÖÇMEN 507 %0.21 Detay
SARICAKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
İLKER AKBAŞ 3 %0.09 Detay
SEYİTGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SİVRİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TEPEBAŞI
Açılan Sandık Oranı %99.89
ENES ERDÖNMEZ 559 %0.25 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı