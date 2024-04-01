|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALPU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET DİNER
|19
|%0.26
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BEYLİKOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NECDET ZORLUTUNA
|0
|%0
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ÇİFTELER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RAMAZAN SAĞIR
|70
|%0.76
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GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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HAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BAHRİ ALTIN
|0
|%0
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İNÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MÜCAHİT CANBAZ
|4
|%0.09
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MAHMUDİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|UĞUR ÖZDEMİR
|4
|%0.08
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MİHALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ODUNPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NURETTİN ÇAKIROĞLU
|145
|%0.06
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SARICAKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SÜLEYMAN ÇAKIROĞLU
|2
|%0.06
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SEYİTGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ATEŞ
|19
|%0.19
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SİVRİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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TEPEBAŞI
Açılan Sandık Oranı %99.89
|MUSTAFA HAS
|150
|%0.07
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