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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
Millet

  • KISALTMA

    MİLLET

  • GENEL BAŞKAN

    Cuma Nacar

  • KURULUŞ TARİHİ

    22/03/1984
MİLLET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.07 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.08
Eskişehir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALPU
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET DİNER 19 %0.26 Detay
BEYLİKOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
NECDET ZORLUTUNA 0 %0 Detay
ÇİFTELER
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAMAZAN SAĞIR 70 %0.76 Detay
GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
BAHRİ ALTIN 0 %0 Detay
İNÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MÜCAHİT CANBAZ 4 %0.09 Detay
MAHMUDİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
UĞUR ÖZDEMİR 4 %0.08 Detay
MİHALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ODUNPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
NURETTİN ÇAKIROĞLU 145 %0.06 Detay
SARICAKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
SÜLEYMAN ÇAKIROĞLU 2 %0.06 Detay
SEYİTGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ATEŞ 19 %0.19 Detay
SİVRİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TEPEBAŞI
Açılan Sandık Oranı %99.89
MUSTAFA HAS 150 %0.07 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı