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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%4.98
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 8
  • Kazandığı İlçe Sayısı 122
  • Kazandığı Belde Sayısı 54
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%2.19
Eskişehir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALPU
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALPARSLAN KOKULU 2825 %38.36 Detay
BEYLİKOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇİFTELER
Açılan Sandık Oranı %100.00
KADİR BIYIK 2569 %27.98 Detay
GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İNÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MAHMUDİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MİHALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİL SAMİ BARIŞ 2417 %40.96 Detay
ODUNPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SARICAKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SEYİTGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERHAN ERDEN 4126 %42.06 Detay
SİVRİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TEPEBAŞI
Açılan Sandık Oranı %99.89
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı