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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.52 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.59
Eskişehir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALPU
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ ULVİ BÜYÜKKIDAN 34 %0.46 Detay
BEYLİKOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMET SERDAR AKBIYIK 9 %0.22 Detay
ÇİFTELER
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAMDİ TABANLI 45 %0.49 Detay
GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
METİN KİLİT 24 %0.59 Detay
HAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEZER ÖZÇESOY 2 %0.11 Detay
İNÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
YÜCEL İPEK 20 %0.44 Detay
MAHMUDİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUZAFFER KAPLAN 14 %0.29 Detay
MİHALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
FAHRİ KARABELİ 26 %1.16 Detay
MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET KAVAK 189 %3.20 Detay
ODUNPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL SATEKİN 1300 %0.53 Detay
SARICAKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADİL KESER 29 %0.86 Detay
SEYİTGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SİVRİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
İDRİS KAÇAR 55 %0.42 Detay
TEPEBAŞI
Açılan Sandık Oranı %99.89
ELİF ÖRS 1181 %0.53 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı