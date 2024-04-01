|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALPU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ ULVİ BÜYÜKKIDAN
|34
|%0.46
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BEYLİKOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMET SERDAR AKBIYIK
|9
|%0.22
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ÇİFTELER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAMDİ TABANLI
|45
|%0.49
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GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|METİN KİLİT
|24
|%0.59
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HAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEZER ÖZÇESOY
|2
|%0.11
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İNÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YÜCEL İPEK
|20
|%0.44
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MAHMUDİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUZAFFER KAPLAN
|14
|%0.29
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MİHALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FAHRİ KARABELİ
|26
|%1.16
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MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET KAVAK
|189
|%3.20
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ODUNPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL SATEKİN
|1300
|%0.53
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SARICAKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADİL KESER
|29
|%0.86
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SEYİTGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SİVRİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İDRİS KAÇAR
|55
|%0.42
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TEPEBAŞI
Açılan Sandık Oranı %99.89
|ELİF ÖRS
|1181
|%0.53
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