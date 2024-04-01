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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:20
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%6.18
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 39
  • Kazandığı Belde Sayısı 19
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.70
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.94 0
İL GENEL MECLİSİ
%2.23
Eskişehir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALPU
Açılan Sandık Oranı %100.00
HİKMET ÖZKAN 157 %2.13 Detay
BEYLİKOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
CAFER AKMEŞE 19 %0.46 Detay
ÇİFTELER
Açılan Sandık Oranı %100.00
YASİN KAZANKAYA 98 %1.07 Detay
GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MENDERES DURGUT 1040 %25.74 Detay
HAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
NEZİH YILDIRIM 5 %0.28 Detay
İNÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN GÜÇBİLMEZ 114 %2.49 Detay
MAHMUDİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET KÜÇÇÜK 34 %0.69 Detay
MİHALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET GÜNER 175 %7.81 Detay
MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
LEMAN BAŞOL 67 %1.14 Detay
ODUNPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
DİNÇ BİÇER 4331 %1.78 Detay
SARICAKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
FARUK GÜLER 671 %19.92 Detay
SEYİTGAZİ
Açılan Sandık Oranı %98.55
OKAN BÜYÜKSARI 191 %1.99 Detay
SİVRİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDÜLKADİR ALTINEL 200 %1.52 Detay
TEPEBAŞI
Açılan Sandık Oranı %98.46
MEHMET TACETTİN SARIOĞLU 3603 %1.64 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı