|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALPU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HİKMET ÖZKAN
|157
|%2.13
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BEYLİKOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CAFER AKMEŞE
|19
|%0.46
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ÇİFTELER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YASİN KAZANKAYA
|98
|%1.07
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GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MENDERES DURGUT
|1040
|%25.74
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HAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NEZİH YILDIRIM
|5
|%0.28
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İNÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN GÜÇBİLMEZ
|114
|%2.49
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MAHMUDİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET KÜÇÇÜK
|34
|%0.69
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MİHALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET GÜNER
|175
|%7.81
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MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|LEMAN BAŞOL
|67
|%1.14
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ODUNPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DİNÇ BİÇER
|4331
|%1.78
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SARICAKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FARUK GÜLER
|671
|%19.92
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SEYİTGAZİ
Açılan Sandık Oranı %98.55
|OKAN BÜYÜKSARI
|191
|%1.99
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SİVRİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDÜLKADİR ALTINEL
|200
|%1.52
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TEPEBAŞI
Açılan Sandık Oranı %98.46
|MEHMET TACETTİN SARIOĞLU
|3603
|%1.64
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