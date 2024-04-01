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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
Zafer Partisi

  • KISALTMA

    ZAFER PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.73
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%2.47 0
İL GENEL MECLİSİ
%3.52
Eskişehir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALPU
Açılan Sandık Oranı %100.00
İLKER YİĞİT ÇETİN 39 %0.53 Detay
BEYLİKOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN TOSUN 74 %1.80 Detay
ÇİFTELER
Açılan Sandık Oranı %100.00
BURAK GÜNDÜZ 35 %0.38 Detay
GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN AKTAŞ 12 %0.30 Detay
HAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM YILDIRAN 4 %0.22 Detay
İNÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT ULUARABACI 13 %0.28 Detay
MAHMUDİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT KOÇAK 25 %0.51 Detay
MİHALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
UĞUR BAHAR 9 %0.40 Detay
MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİL GÖBEKLİ 41 %0.69 Detay
ODUNPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELİM DORUK 7114 %2.92 Detay
SARICAKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
UĞUR ÜNSAL 8 %0.24 Detay
SEYİTGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELİM ARSLANGİRAY 34 %0.35 Detay
SİVRİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUTLU TEKİN 163 %1.24 Detay
TEPEBAŞI
Açılan Sandık Oranı %99.89
DİLEK BAYRAÇ 6575 %2.94 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı