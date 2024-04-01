|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALPU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İLKER YİĞİT ÇETİN
|39
|%0.53
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BEYLİKOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN TOSUN
|74
|%1.80
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ÇİFTELER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BURAK GÜNDÜZ
|35
|%0.38
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GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN AKTAŞ
|12
|%0.30
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HAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM YILDIRAN
|4
|%0.22
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İNÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT ULUARABACI
|13
|%0.28
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MAHMUDİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT KOÇAK
|25
|%0.51
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MİHALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|UĞUR BAHAR
|9
|%0.40
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MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİL GÖBEKLİ
|41
|%0.69
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ODUNPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELİM DORUK
|7114
|%2.92
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SARICAKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|UĞUR ÜNSAL
|8
|%0.24
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SEYİTGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELİM ARSLANGİRAY
|34
|%0.35
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SİVRİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUTLU TEKİN
|163
|%1.24
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TEPEBAŞI
Açılan Sandık Oranı %99.89
|DİLEK BAYRAÇ
|6575
|%2.94
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