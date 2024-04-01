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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%35.49
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 12
  • Kazandığı İlçe Sayısı 356
  • Kazandığı Belde Sayısı 125
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%47.19 8
İL GENEL MECLİSİ
%37.53
Sakarya Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ADAPAZARI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUTLU IŞIKSU 62036 %42.61 Detay
AKYAZI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
BİLAL SOYKAN 26687 %47.52 Detay
ARİFİYE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL KARAKULLUKÇU 11839 %43.65 Detay
ERENLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAHMİ ŞENGÜL 17137 %34.20 Detay
FERİZLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL GÜNDOĞDU 5624 %33.66 Detay
GEYVE
Açılan Sandık Oranı %100.00
METİN ATALAY 11145 %34.08 Detay
HENDEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARAPÜRÇEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÜMİT BODUR 3807 %44.38 Detay
KARASU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSHAK SARI 17932 %44.34 Detay
KAYNARCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ÖZER 7452 %44.38 Detay
KOCAALİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
TURAN YÜZÜCÜ 5851 %33.21 Detay
PAMUKOVA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATİH AKIN 7355 %37.86 Detay
SAPANCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
RECAYİ ÇAPOĞLU 10276 %39.38 Detay
SERDİVAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN ÇELİK 31319 %40.34 Detay
SÖĞÜTLÜ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELÇUK KURT 5179 %50.59 Detay
TARAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı