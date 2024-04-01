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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

SAPANCA SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • SAPANCA Toplam Seçmen 33.290
  • Açılan Sandık 111
  • Kullanılan Oy 27.190
  • Geçerli Oy 26.094
  • Geçersiz Oy 1.096
  • Katılım Oranı %81.68
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

NİHAT ARDA ŞAHİN cumhuriyet-halk-partisi
NİHAT ARDA
ŞAHİN
%42.58 11.111 Oy
RECAYİ ÇAPOĞLU adalet-ve-kalkinma-partisi
RECAYİ
ÇAPOĞLU
%39.38 10.276 Oy
SENEM KILIÇ iyi-parti
SENEM
KILIÇ
%5.33 1.391 Oy
FATİH BEKİR yeniden-refah-partisi
FATİH
BEKİR
%4.61 1.204 Oy
AVNİ ÇÖMLEKÇİOĞLU saadet-partisi
AVNİ
ÇÖMLEKÇİOĞLU
%3.56 930 Oy
PARTİLER
Büyük Birlik Partisi
%2.18 569 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0.88 230 Oy
Zafer Partisi
%0.88 229 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%0.22 58 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.20 53 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 33.290
  • Kullanılan Oy 27.175
Adalet ve Kalkınma Partisi
%37.46 9.722 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%32.15 8.344 Oy
BAĞIMSIZ
%9.64 2.501 Oy
İyi Parti
%5.42 1.407 Oy
Yeniden Refah Partisi
%5.39 1.398 Oy
Saadet Partisi
%4.58 1.189 Oy
Büyük Birlik Partisi
%2.24 582 Oy
Zafer Partisi
%1.58 409 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.45 116 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ADAPAZARI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.61|62.036
MUTLU IŞIKSU 		%20.73 30.178 %0 0 %5.13 7.472 %0 0 %0 0 %31.54 45.921
AKYAZI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.52|26.687
BİLAL SOYKAN 		%7.61 4.275 %0 0 %1.81 1.019 %0 0 %0 0 %43.05 24.178
ARİFİYE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.65|11.839
İSMAİL KARAKULLUKÇU 		%13.41 3.636 %0 0 %1.90 514 %2.39 648 %13.86 3.758 %24.81 6.728
ERENLER Büyük Birlik Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.20 17.137 %8.06 4.039 %0 0 %2.21 1.107 %1.19 594 %0.12 62 %54.22 27.168
FERİZLİ İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.66 5.624 %3.81 636 %0 0
%43.93|7.340
MEHMET ATA 		%0 0 %0.13 22 %18.48 3.087
GEYVE Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.08 11.145 %25.45 8.323 %0 0 %1.88 615 %0 0 %0 0 %38.59 12.618
HENDEK Büyük Birlik Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %19.86 10.521 %29.28 15.510 %2.85 1.509 %0.40 212 %0.08 42 %47.54 25.184
KARAPÜRÇEK Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.38 3.807 %5.19 445 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %50.43 4.326
KARASU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.34|17.932
İSHAK SARI 		%12.80 5.179 %0 0 %5.27 2.133 %0.68 276 %0.04 18 %36.86 14.908
KAYNARCA Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.38 7.452 %2.39 401 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %53.23 8.939
KOCAALİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.21|5.851
TURAN YÜZÜCÜ 		%9.17 1.616 %0 0 %27.15 4.783 %0 0 %0.81 143 %29.65 5.223
PAMUKOVA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.80|7.355
FATİH AKIN 		%20.07 3.905 %0 0 %0 0 %0 0 %1.75 340 %40.38 7.856
SAPANCA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.38 10.276
%42.58|11.111
NİHAT ARDA ŞAHİN 		%0 0 %5.33 1.391 %0.88 230 %0 0 %11.83 3.086
SERDİVAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.32|31.319
OSMAN ÇELİK 		%38.18 29.654 %0 0 %3.35 2.599 %0.64 495 %0 0 %17.51 13.601
SÖĞÜTLÜ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%50.59|5.179
SELÇUK KURT 		%8.62 883 %0 0 %2.38 244 %0 0 %0 0 %38.41 3.932
TARAKLI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %2.28 111
%38.02|1.848
İBRAHİM PİLAVCI 		%2.26 110 %0 0 %7.20 350 %50.23 2.441
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ADAPAZARI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.76|59.236
 %21.16 30.745 %0 0 %5.20 7.562 %0 0 %0 0 %32.88 47.782
AKYAZI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%50.00|27.811
 %8.52 4.739 %0 0 %2.11 1.174 %0 0 %0 0 %39.37 21.900
ARİFİYE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.77|12.823
 %16.30 4.377 %0 0 %2.78 747 %2.44 654 %0 0 %30.71 8.244
ERENLER Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.62|19.708
 %9.73 4.842 %0 0 %3.32 1.653 %1.16 575 %0 0 %46.17 22.968
FERİZLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.19|6.173
 %4.92 817 %0 0 %35.76 5.936 %0 0 %0 0 %22.12 3.672
GEYVE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.20|11.389
 %24.44 7.907 %0 0 %2.20 712 %0 0 %0 0 %38.16 12.348
HENDEK Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %21.01 10.993
%30.49|15.953
 %4.18 2.189 %0 0 %0 0 %44.32 23.190
KARAPÜRÇEK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.21|3.846
 %5.90 502 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %48.89 4.159
KARASU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.64|17.571
 %14.97 6.028 %0 0 %6.36 2.562 %0.56 227 %0 0 %34.45 13.871
KAYNARCA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.28|7.546
 %3.89 648 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %50.83 8.472
KOCAALİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.56|6.225
 %11.64 2.038 %0 0 %22.46 3.932 %0 0 %0.48 84 %29.85 5.225
PAMUKOVA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.78|7.847
 %20.83 4.007 %0 0 %0 0 %0 0 %1.33 255 %37.07 7.132
SAPANCA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.46|9.722
 %32.15 8.344 %0 0 %5.42 1.407 %0 0 %9.64 2.501 %15.33 3.978
SERDİVAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.78|30.124
 %32.74 25.429 %0 0 %3.53 2.740 %0 0 %0 0 %24.96 19.387
SÖĞÜTLÜ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.74|4.948
 %11.51 1.168 %0 0 %3.29 334 %0 0 %0 0 %36.46 3.701
TARAKLI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %6.63 314
%36.19|1.715
 %5.19 246 %0 0 %0 0 %51.99 2.464
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		ÖZCAN ÖZEN 13.842 %53.52
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		CENGİZ ÇİÇEK 7.027 %27.17
Saadet Partisi
SAADET 		ÖMER YAŞAR ÇÖMLEKÇİOĞLU 1.076 %4.16
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		MURAT BAYRAKTAR 379 %1.47
Büyük Birlik Partisi
BBP 		KADİR CAN 115 %0.44
Demokrat Parti
DP 		HÜLYA LÜLECİ 73 %0.28
Demokratik Sol Parti
DSP 		ASİYE ÖRDEN 54 %0.21
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		AYDIN YILMAZER 12.474 %49.59
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		OYA ARAPOĞLU 8.123 %32.29
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		TURHAN FORTACI 2.106 %8.37
Saadet Partisi
SAADET 		ADNAN GÜÇLÜ 1.850 %7.35
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		CELAL BAHTİYAR 483 %1.92
Büyük Birlik Partisi
BBP 		ŞABAN BERBER 79 %0.31
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		SACİDE SAK 19 %0.08
Liberal Demokrat Parti
LDP 		SELÇUK AVCI 12 %0.05
Demokratik Sol Parti
DSP 		SABRİYE EKER 10 %0.04
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		İBRAHİM USLU 5.756 %30.28
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		NİYAZİ BAĞDAT 4.289 %22.56
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		OYA ARAPOĞLU 4.152 %21.84
Saadet Partisi
SAADET 		MUSTAFA BALKAYA 2.922 %15.37
Demokrat Parti
DP 		ENVER KILIÇ 1.754 %9.23
Büyük Birlik Partisi
BBP 		ORHAN SİMİT 137 %0.72
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		13.258 %51.79
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		7.057 %27.57
Saadet Partisi
SAADET 		1.686 %6.59
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		408 %1.59
Büyük Birlik Partisi
BBP 		217 %0.85
Demokrat Parti
DP 		101 %0.39
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		36 %0.14
Vatan Partisi
VATAN 		35 %0.14
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		12.035 %47.98
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		7.181 %28.63
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		2.655 %10.59
Saadet Partisi
SAADET 		2.148 %8.56
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		492 %1.96
Büyük Birlik Partisi
BBP 		468 %1.87
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		60 %0.24
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		27 %0.11
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		15 %0.06
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		5.975 %31.59
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		4.160 %21.99
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		4.057 %21.45
Saadet Partisi
SAADET 		3.076 %16.26
Demokrat Parti
DP 		1.647 %8.71
Kaynak: Anadolu Ajansı