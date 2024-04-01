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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

KAYNARCA SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • KAYNARCA Toplam Seçmen 19.455
  • Açılan Sandık 80
  • Kullanılan Oy 17.664
  • Geçerli Oy 16.792
  • Geçersiz Oy 872
  • Katılım Oranı %90.79
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

KADİR YAZGAN yeniden-refah-partisi
KADİR
YAZGAN
%48.86 8.204 Oy
MUSTAFA ÖZER adalet-ve-kalkinma-partisi
MUSTAFA
ÖZER
%44.38 7.452 Oy
MUSTAFA TAN saadet-partisi
MUSTAFA
TAN
%3.04 511 Oy
ERSAN CEYLAN cumhuriyet-halk-partisi
ERSAN
CEYLAN
%2.39 401 Oy
AYKUT AKMAN zafer-partisi
AYKUT
AKMAN
%0.60 101 Oy
PARTİLER
Demokrasi ve Atılım Partisi
%0.45 76 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.13 22 Oy
Millet Partisi
%0.10 16 Oy
Hür Dava Partisi
%0.05 9 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 19.455
  • Kullanılan Oy 17.665
Adalet ve Kalkınma Partisi
%45.28 7.546 Oy
Yeniden Refah Partisi
%44.05 7.342 Oy
Saadet Partisi
%4.80 800 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%3.89 648 Oy
Zafer Partisi
%1.05 175 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%0.41 68 Oy
Millet Partisi
%0.10 16 Oy
Vatan Partisi
%0.10 16 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0.08 14 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ADAPAZARI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.61|62.036
MUTLU IŞIKSU 		%20.73 30.178 %0 0 %5.13 7.472 %0 0 %0 0 %31.54 45.921
AKYAZI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.52|26.687
BİLAL SOYKAN 		%7.61 4.275 %0 0 %1.81 1.019 %0 0 %0 0 %43.05 24.178
ARİFİYE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.65|11.839
İSMAİL KARAKULLUKÇU 		%13.41 3.636 %0 0 %1.90 514 %2.39 648 %13.86 3.758 %24.81 6.728
ERENLER Büyük Birlik Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.20 17.137 %8.06 4.039 %0 0 %2.21 1.107 %1.19 594 %0.12 62 %54.22 27.168
FERİZLİ İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.66 5.624 %3.81 636 %0 0
%43.93|7.340
MEHMET ATA 		%0 0 %0.13 22 %18.48 3.087
GEYVE Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.08 11.145 %25.45 8.323 %0 0 %1.88 615 %0 0 %0 0 %38.59 12.618
HENDEK Büyük Birlik Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %19.86 10.521 %29.28 15.510 %2.85 1.509 %0.40 212 %0.08 42 %47.54 25.184
KARAPÜRÇEK Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.38 3.807 %5.19 445 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %50.43 4.326
KARASU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.34|17.932
İSHAK SARI 		%12.80 5.179 %0 0 %5.27 2.133 %0.68 276 %0.04 18 %36.86 14.908
KAYNARCA Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.38 7.452 %2.39 401 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %53.23 8.939
KOCAALİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.21|5.851
TURAN YÜZÜCÜ 		%9.17 1.616 %0 0 %27.15 4.783 %0 0 %0.81 143 %29.65 5.223
PAMUKOVA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.80|7.355
FATİH AKIN 		%20.07 3.905 %0 0 %0 0 %0 0 %1.75 340 %40.38 7.856
SAPANCA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.38 10.276
%42.58|11.111
NİHAT ARDA ŞAHİN 		%0 0 %5.33 1.391 %0.88 230 %0 0 %11.83 3.086
SERDİVAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.32|31.319
OSMAN ÇELİK 		%38.18 29.654 %0 0 %3.35 2.599 %0.64 495 %0 0 %17.51 13.601
SÖĞÜTLÜ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%50.59|5.179
SELÇUK KURT 		%8.62 883 %0 0 %2.38 244 %0 0 %0 0 %38.41 3.932
TARAKLI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %2.28 111
%38.02|1.848
İBRAHİM PİLAVCI 		%2.26 110 %0 0 %7.20 350 %50.23 2.441
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ADAPAZARI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.76|59.236
 %21.16 30.745 %0 0 %5.20 7.562 %0 0 %0 0 %32.88 47.782
AKYAZI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%50.00|27.811
 %8.52 4.739 %0 0 %2.11 1.174 %0 0 %0 0 %39.37 21.900
ARİFİYE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.77|12.823
 %16.30 4.377 %0 0 %2.78 747 %2.44 654 %0 0 %30.71 8.244
ERENLER Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.62|19.708
 %9.73 4.842 %0 0 %3.32 1.653 %1.16 575 %0 0 %46.17 22.968
FERİZLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.19|6.173
 %4.92 817 %0 0 %35.76 5.936 %0 0 %0 0 %22.12 3.672
GEYVE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.20|11.389
 %24.44 7.907 %0 0 %2.20 712 %0 0 %0 0 %38.16 12.348
HENDEK Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %21.01 10.993
%30.49|15.953
 %4.18 2.189 %0 0 %0 0 %44.32 23.190
KARAPÜRÇEK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.21|3.846
 %5.90 502 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %48.89 4.159
KARASU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.64|17.571
 %14.97 6.028 %0 0 %6.36 2.562 %0.56 227 %0 0 %34.45 13.871
KAYNARCA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.28|7.546
 %3.89 648 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %50.83 8.472
KOCAALİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.56|6.225
 %11.64 2.038 %0 0 %22.46 3.932 %0 0 %0.48 84 %29.85 5.225
PAMUKOVA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.78|7.847
 %20.83 4.007 %0 0 %0 0 %0 0 %1.33 255 %37.07 7.132
SAPANCA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.46|9.722
 %32.15 8.344 %0 0 %5.42 1.407 %0 0 %9.64 2.501 %15.33 3.978
SERDİVAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.78|30.124
 %32.74 25.429 %0 0 %3.53 2.740 %0 0 %0 0 %24.96 19.387
SÖĞÜTLÜ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.74|4.948
 %11.51 1.168 %0 0 %3.29 334 %0 0 %0 0 %36.46 3.701
TARAKLI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %6.63 314
%36.19|1.715
 %5.19 246 %0 0 %0 0 %51.99 2.464
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		MURAT KEFLİ 7.257 %45.27
Saadet Partisi
SAADET 		ERGÜN ÖZTÜRK 4.672 %29.14
Büyük Birlik Partisi
BBP 		MUSTAFA BOĞAZ 3.233 %20.17
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		NALAN AKÇAY 673 %4.20
Demokrat Parti
DP 		İSA SOYSAL 197 %1.23
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		ZEYNUR ÖZEL 8.941 %59.30
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		MUSTAFA BOĞAZ 4.812 %31.91
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		SEZAİ ŞEKER 824 %5.46
Saadet Partisi
SAADET 		MUSTAFA TAN 392 %2.60
Büyük Birlik Partisi
BBP 		İLHAN YENER 63 %0.42
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		DAVUT NİŞANCI 20 %0.13
Demokratik Sol Parti
DSP 		BURAK KINALI 18 %0.12
Liberal Demokrat Parti
LDP 		NİHAT MÜŞTÜ 8 %0.05
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		ZEYNUR ÖZEL 1.666 %51.71
Demokrat Parti
DP 		TUNCAY AYDIN 968 %30.04
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		SADETTİN SOLMAZ 336 %10.43
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		SEDAT BALTA 199 %6.18
Saadet Partisi
SAADET 		NURETTİN KÖSEOĞLU 47 %1.46
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		ABDULLAH DURAN 6 %0.19
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		7.745 %48.54
Saadet Partisi
SAADET 		4.164 %26.10
Büyük Birlik Partisi
BBP 		2.714 %17.01
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		837 %5.25
Demokrat Parti
DP 		256 %1.60
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		193 %1.21
Vatan Partisi
VATAN 		30 %0.19
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		17 %0.11
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		9.006 %59.96
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		4.509 %30.02
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		934 %6.22
Saadet Partisi
SAADET 		452 %3.01
Büyük Birlik Partisi
BBP 		92 %0.61
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		16 %0.11
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		12 %0.08
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.568 %48.82
Demokrat Parti
DP 		832 %25.90
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		431 %13.42
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		284 %8.84
Saadet Partisi
SAADET 		97 %3.02
Kaynak: Anadolu Ajansı