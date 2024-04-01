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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

AKYAZI SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • AKYAZI Toplam Seçmen 71.979
  • Açılan Sandık 249
  • Kullanılan Oy 60.173
  • Geçerli Oy 56.159
  • Geçersiz Oy 4.014
  • Katılım Oranı %83.60
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

BİLAL SOYKAN adalet-ve-kalkinma-partisi
BİLAL
SOYKAN
%47.52 26.687 Oy
OSMAN KARAOĞLAN buyuk-birlik-partisi
OSMAN
KARAOĞLAN
%27.84 15.636 Oy
HASAN AKCAN yeniden-refah-partisi
HASAN
AKCAN
%9.44 5.301 Oy
HAYRETTİN SEZGİN cumhuriyet-halk-partisi
HAYRETTİN
SEZGİN
%7.61 4.275 Oy
ŞEREF TAN saadet-partisi
ŞEREF
TAN
%2.94 1.649 Oy
PARTİLER
İyi Parti
%1.81 1.019 Oy
Zafer Partisi
%1.37 769 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.63 352 Oy
Millet Partisi
%0.33 183 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%0.25 140 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 71.979
  • Kullanılan Oy 60.186
Adalet ve Kalkınma Partisi
%50.00 27.811 Oy
Büyük Birlik Partisi
%21.64 12.038 Oy
Yeniden Refah Partisi
%10.19 5.667 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%8.52 4.739 Oy
Saadet Partisi
%3.95 2.199 Oy
İyi Parti
%2.11 1.174 Oy
Zafer Partisi
%1.86 1.032 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.67 370 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%0.24 134 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ADAPAZARI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.61|62.036
MUTLU IŞIKSU 		%20.73 30.178 %0 0 %5.13 7.472 %0 0 %0 0 %31.54 45.921
AKYAZI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.52|26.687
BİLAL SOYKAN 		%7.61 4.275 %0 0 %1.81 1.019 %0 0 %0 0 %43.05 24.178
ARİFİYE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.65|11.839
İSMAİL KARAKULLUKÇU 		%13.41 3.636 %0 0 %1.90 514 %2.39 648 %13.86 3.758 %24.81 6.728
ERENLER Büyük Birlik Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.20 17.137 %8.06 4.039 %0 0 %2.21 1.107 %1.19 594 %0.12 62 %54.22 27.168
FERİZLİ İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.66 5.624 %3.81 636 %0 0
%43.93|7.340
MEHMET ATA 		%0 0 %0.13 22 %18.48 3.087
GEYVE Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.08 11.145 %25.45 8.323 %0 0 %1.88 615 %0 0 %0 0 %38.59 12.618
HENDEK Büyük Birlik Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %19.86 10.521 %29.28 15.510 %2.85 1.509 %0.40 212 %0.08 42 %47.54 25.184
KARAPÜRÇEK Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.38 3.807 %5.19 445 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %50.43 4.326
KARASU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.34|17.932
İSHAK SARI 		%12.80 5.179 %0 0 %5.27 2.133 %0.68 276 %0.04 18 %36.86 14.908
KAYNARCA Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.38 7.452 %2.39 401 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %53.23 8.939
KOCAALİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.21|5.851
TURAN YÜZÜCÜ 		%9.17 1.616 %0 0 %27.15 4.783 %0 0 %0.81 143 %29.65 5.223
PAMUKOVA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.80|7.355
FATİH AKIN 		%20.07 3.905 %0 0 %0 0 %0 0 %1.75 340 %40.38 7.856
SAPANCA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.38 10.276
%42.58|11.111
NİHAT ARDA ŞAHİN 		%0 0 %5.33 1.391 %0.88 230 %0 0 %11.83 3.086
SERDİVAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.32|31.319
OSMAN ÇELİK 		%38.18 29.654 %0 0 %3.35 2.599 %0.64 495 %0 0 %17.51 13.601
SÖĞÜTLÜ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%50.59|5.179
SELÇUK KURT 		%8.62 883 %0 0 %2.38 244 %0 0 %0 0 %38.41 3.932
TARAKLI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %2.28 111
%38.02|1.848
İBRAHİM PİLAVCI 		%2.26 110 %0 0 %7.20 350 %50.23 2.441
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ADAPAZARI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.76|59.236
 %21.16 30.745 %0 0 %5.20 7.562 %0 0 %0 0 %32.88 47.782
AKYAZI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%50.00|27.811
 %8.52 4.739 %0 0 %2.11 1.174 %0 0 %0 0 %39.37 21.900
ARİFİYE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.77|12.823
 %16.30 4.377 %0 0 %2.78 747 %2.44 654 %0 0 %30.71 8.244
ERENLER Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.62|19.708
 %9.73 4.842 %0 0 %3.32 1.653 %1.16 575 %0 0 %46.17 22.968
FERİZLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.19|6.173
 %4.92 817 %0 0 %35.76 5.936 %0 0 %0 0 %22.12 3.672
GEYVE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.20|11.389
 %24.44 7.907 %0 0 %2.20 712 %0 0 %0 0 %38.16 12.348
HENDEK Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %21.01 10.993
%30.49|15.953
 %4.18 2.189 %0 0 %0 0 %44.32 23.190
KARAPÜRÇEK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.21|3.846
 %5.90 502 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %48.89 4.159
KARASU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.64|17.571
 %14.97 6.028 %0 0 %6.36 2.562 %0.56 227 %0 0 %34.45 13.871
KAYNARCA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.28|7.546
 %3.89 648 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %50.83 8.472
KOCAALİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.56|6.225
 %11.64 2.038 %0 0 %22.46 3.932 %0 0 %0.48 84 %29.85 5.225
PAMUKOVA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.78|7.847
 %20.83 4.007 %0 0 %0 0 %0 0 %1.33 255 %37.07 7.132
SAPANCA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.46|9.722
 %32.15 8.344 %0 0 %5.42 1.407 %0 0 %9.64 2.501 %15.33 3.978
SERDİVAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.78|30.124
 %32.74 25.429 %0 0 %3.53 2.740 %0 0 %0 0 %24.96 19.387
SÖĞÜTLÜ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.74|4.948
 %11.51 1.168 %0 0 %3.29 334 %0 0 %0 0 %36.46 3.701
TARAKLI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %6.63 314
%36.19|1.715
 %5.19 246 %0 0 %0 0 %51.99 2.464
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		BİLAL SOYKAN 39.918 %71.40
İyi Parti
İYİ PARTİ 		ADEM GÜNER 6.792 %12.15
Saadet Partisi
SAADET 		SELMAN DEMİRTAŞ 6.663 %11.92
Büyük Birlik Partisi
BBP 		NAYİM YOLÇU 2.170 %3.88
Demokrat Parti
DP 		EROL ERDEM 184 %0.33
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		SÜLEYMAN PEKDEMİR 181 %0.32
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		HASAN AKCAN 32.913 %61.90
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		BAHATTİN DERTLİOĞLU 13.309 %25.03
Saadet Partisi
SAADET 		SELMAN DEMİRTAŞ 4.367 %8.21
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		SAMİ AYDIN 1.675 %3.15
Büyük Birlik Partisi
BBP 		MUHAMMET BENLİ 440 %0.83
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 247 %0.46
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		SEVGİ SAK 106 %0.20
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		ERCAN TEPE 75 %0.14
Demokratik Sol Parti
DSP 		OSMAN YAVUZ 35 %0.07
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		39.558 %71.12
İyi Parti
İYİ PARTİ 		6.845 %12.31
Saadet Partisi
SAADET 		6.071 %10.91
Büyük Birlik Partisi
BBP 		2.574 %4.63
Demokrat Parti
DP 		243 %0.44
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		181 %0.33
Vatan Partisi
VATAN 		89 %0.16
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		60 %0.11
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		32.812 %61.79
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		12.673 %23.86
Saadet Partisi
SAADET 		4.576 %8.62
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		2.259 %4.25
Büyük Birlik Partisi
BBP 		484 %0.91
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		142 %0.27
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		95 %0.18
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		46 %0.09
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		16 %0.03
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		8.535 %35.87
Saadet Partisi
SAADET 		6.857 %28.81
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		6.416 %26.96
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.125 %4.73
Demokrat Parti
DP 		753 %3.16
Demokratik Sol Parti
DSP 		111 %0.47
Kaynak: Anadolu Ajansı