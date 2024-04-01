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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

KARAPÜRÇEK SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • KARAPÜRÇEK Toplam Seçmen 10.036
  • Açılan Sandık 35
  • Kullanılan Oy 9.090
  • Geçerli Oy 8.578
  • Geçersiz Oy 512
  • Katılım Oranı %90.57
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

MEHMET MURAT ÇORUHLU yeniden-refah-partisi
MEHMET MURAT
ÇORUHLU
%44.96 3.857 Oy
ÜMİT BODUR adalet-ve-kalkinma-partisi
ÜMİT
BODUR
%44.38 3.807 Oy
VOLKAN DOĞAN cumhuriyet-halk-partisi
VOLKAN
DOĞAN
%5.19 445 Oy
ORHAN BİLİCİ saadet-partisi
ORHAN
BİLİCİ
%2.84 244 Oy
MUHAMMET KÜRŞAT BİLGİLİ milli-yol-partisi
MUHAMMET KÜRŞAT
BİLGİLİ
%0.80 69 Oy
PARTİLER
Zafer Partisi
%0.71 61 Oy
Türkiye Komünist Partisi
%0.54 46 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%0.24 21 Oy
Millet Partisi
%0.13 11 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.12 10 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 10.036
  • Kullanılan Oy 9.085
Adalet ve Kalkınma Partisi
%45.21 3.846 Oy
Yeniden Refah Partisi
%41.72 3.549 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%5.90 502 Oy
Saadet Partisi
%3.48 296 Oy
Zafer Partisi
%1.09 93 Oy
Milli Yol Partisi
%0.86 73 Oy
Türkiye Komünist Partisi
%0.67 57 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%0.41 35 Oy
Sol Parti
%0.16 14 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ADAPAZARI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.61|62.036
MUTLU IŞIKSU 		%20.73 30.178 %0 0 %5.13 7.472 %0 0 %0 0 %31.54 45.921
AKYAZI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.52|26.687
BİLAL SOYKAN 		%7.61 4.275 %0 0 %1.81 1.019 %0 0 %0 0 %43.05 24.178
ARİFİYE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.65|11.839
İSMAİL KARAKULLUKÇU 		%13.41 3.636 %0 0 %1.90 514 %2.39 648 %13.86 3.758 %24.81 6.728
ERENLER Büyük Birlik Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.20 17.137 %8.06 4.039 %0 0 %2.21 1.107 %1.19 594 %0.12 62 %54.22 27.168
FERİZLİ İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.66 5.624 %3.81 636 %0 0
%43.93|7.340
MEHMET ATA 		%0 0 %0.13 22 %18.48 3.087
GEYVE Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.08 11.145 %25.45 8.323 %0 0 %1.88 615 %0 0 %0 0 %38.59 12.618
HENDEK Büyük Birlik Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %19.86 10.521 %29.28 15.510 %2.85 1.509 %0.40 212 %0.08 42 %47.54 25.184
KARAPÜRÇEK Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.38 3.807 %5.19 445 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %50.43 4.326
KARASU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.34|17.932
İSHAK SARI 		%12.80 5.179 %0 0 %5.27 2.133 %0.68 276 %0.04 18 %36.86 14.908
KAYNARCA Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.38 7.452 %2.39 401 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %53.23 8.939
KOCAALİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.21|5.851
TURAN YÜZÜCÜ 		%9.17 1.616 %0 0 %27.15 4.783 %0 0 %0.81 143 %29.65 5.223
PAMUKOVA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.80|7.355
FATİH AKIN 		%20.07 3.905 %0 0 %0 0 %0 0 %1.75 340 %40.38 7.856
SAPANCA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.38 10.276
%42.58|11.111
NİHAT ARDA ŞAHİN 		%0 0 %5.33 1.391 %0.88 230 %0 0 %11.83 3.086
SERDİVAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.32|31.319
OSMAN ÇELİK 		%38.18 29.654 %0 0 %3.35 2.599 %0.64 495 %0 0 %17.51 13.601
SÖĞÜTLÜ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%50.59|5.179
SELÇUK KURT 		%8.62 883 %0 0 %2.38 244 %0 0 %0 0 %38.41 3.932
TARAKLI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %2.28 111
%38.02|1.848
İBRAHİM PİLAVCI 		%2.26 110 %0 0 %7.20 350 %50.23 2.441
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ADAPAZARI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.76|59.236
 %21.16 30.745 %0 0 %5.20 7.562 %0 0 %0 0 %32.88 47.782
AKYAZI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%50.00|27.811
 %8.52 4.739 %0 0 %2.11 1.174 %0 0 %0 0 %39.37 21.900
ARİFİYE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.77|12.823
 %16.30 4.377 %0 0 %2.78 747 %2.44 654 %0 0 %30.71 8.244
ERENLER Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.62|19.708
 %9.73 4.842 %0 0 %3.32 1.653 %1.16 575 %0 0 %46.17 22.968
FERİZLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.19|6.173
 %4.92 817 %0 0 %35.76 5.936 %0 0 %0 0 %22.12 3.672
GEYVE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.20|11.389
 %24.44 7.907 %0 0 %2.20 712 %0 0 %0 0 %38.16 12.348
HENDEK Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %21.01 10.993
%30.49|15.953
 %4.18 2.189 %0 0 %0 0 %44.32 23.190
KARAPÜRÇEK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.21|3.846
 %5.90 502 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %48.89 4.159
KARASU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.64|17.571
 %14.97 6.028 %0 0 %6.36 2.562 %0.56 227 %0 0 %34.45 13.871
KAYNARCA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.28|7.546
 %3.89 648 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %50.83 8.472
KOCAALİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.56|6.225
 %11.64 2.038 %0 0 %22.46 3.932 %0 0 %0.48 84 %29.85 5.225
PAMUKOVA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.78|7.847
 %20.83 4.007 %0 0 %0 0 %0 0 %1.33 255 %37.07 7.132
SAPANCA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.46|9.722
 %32.15 8.344 %0 0 %5.42 1.407 %0 0 %9.64 2.501 %15.33 3.978
SERDİVAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.78|30.124
 %32.74 25.429 %0 0 %3.53 2.740 %0 0 %0 0 %24.96 19.387
SÖĞÜTLÜ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.74|4.948
 %11.51 1.168 %0 0 %3.29 334 %0 0 %0 0 %36.46 3.701
TARAKLI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %6.63 314
%36.19|1.715
 %5.19 246 %0 0 %0 0 %51.99 2.464
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		ORHAN YILDIRIM 4.059 %48.65
Büyük Birlik Partisi
BBP 		HASAN CAVİT KARSLI 3.733 %44.74
Saadet Partisi
SAADET 		MEHMET ALİ GEDİK 260 %3.12
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		NİZAMETTİN YILDIZ 161 %1.93
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		SUAT BEL 131 %1.57
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		ORHAN YILDIRIM 2.160 %48.82
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		MEHMET ÇORUHLU 1.594 %36.03
Saadet Partisi
SAADET 		HAYRETTİN BİLDİK 433 %9.79
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		İSMAİL ÖZTÜRK 213 %4.81
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		SERDAR EROL 24 %0.54
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		4.444 %53.54
Büyük Birlik Partisi
BBP 		3.009 %36.25
Saadet Partisi
SAADET 		442 %5.32
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		288 %3.47
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		83 %1.00
Vatan Partisi
VATAN 		16 %0.19
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		10 %0.12
Demokrat Parti
DP 		9 %0.11
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		3.906 %50.41
Saadet Partisi
SAADET 		2.478 %31.98
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		851 %10.98
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		428 %5.52
Demokrat Parti
DP 		48 %0.62
Büyük Birlik Partisi
BBP 		20 %0.26
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		9 %0.12
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		8 %0.10
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		1 %0.01
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		2.124 %48.29
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.352 %30.74
Saadet Partisi
SAADET 		538 %12.23
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		384 %8.73
Kaynak: Anadolu Ajansı