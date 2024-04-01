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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

TARAKLI SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • TARAKLI Toplam Seçmen 5.454
  • Açılan Sandık 28
  • Kullanılan Oy 5.091
  • Geçerli Oy 4.860
  • Geçersiz Oy 231
  • Katılım Oranı %93.34
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

İBRAHİM PİLAVCI milliyetci-hareket-partisi
İBRAHİM
PİLAVCI
%38.02 1.848 Oy
RUHİ AVDAN buyuk-birlik-partisi
RUHİ
AVDAN
%26.58 1.292 Oy
ERDAL ÖZEN yeniden-refah-partisi
ERDAL
ÖZEN
%20.41 992 Oy
TACETTİN ÖZKARAMAN bagimsiz
TACETTİN
ÖZKARAMAN
%7.20 350 Oy
CEMAL DOĞAN cumhuriyet-halk-partisi
CEMAL
DOĞAN
%2.28 111 Oy
PARTİLER
İyi Parti
%2.26 110 Oy
Saadet Partisi
%1.50 73 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.53 26 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%0.51 25 Oy
Zafer Partisi
%0.43 21 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 5.454
  • Kullanılan Oy 5.095
Milliyetçi Hareket Partisi
%36.19 1.715 Oy
Büyük Birlik Partisi
%24.75 1.173 Oy
Yeniden Refah Partisi
%21.00 995 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%6.63 314 Oy
İyi Parti
%5.19 246 Oy
Saadet Partisi
%1.84 87 Oy
Hür Dava Partisi
%1.56 74 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%0.61 29 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.59 28 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ADAPAZARI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.61|62.036
MUTLU IŞIKSU 		%20.73 30.178 %0 0 %5.13 7.472 %0 0 %0 0 %31.54 45.921
AKYAZI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.52|26.687
BİLAL SOYKAN 		%7.61 4.275 %0 0 %1.81 1.019 %0 0 %0 0 %43.05 24.178
ARİFİYE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.65|11.839
İSMAİL KARAKULLUKÇU 		%13.41 3.636 %0 0 %1.90 514 %2.39 648 %13.86 3.758 %24.81 6.728
ERENLER Büyük Birlik Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.20 17.137 %8.06 4.039 %0 0 %2.21 1.107 %1.19 594 %0.12 62 %54.22 27.168
FERİZLİ İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.66 5.624 %3.81 636 %0 0
%43.93|7.340
MEHMET ATA 		%0 0 %0.13 22 %18.48 3.087
GEYVE Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.08 11.145 %25.45 8.323 %0 0 %1.88 615 %0 0 %0 0 %38.59 12.618
HENDEK Büyük Birlik Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %19.86 10.521 %29.28 15.510 %2.85 1.509 %0.40 212 %0.08 42 %47.54 25.184
KARAPÜRÇEK Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.38 3.807 %5.19 445 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %50.43 4.326
KARASU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.34|17.932
İSHAK SARI 		%12.80 5.179 %0 0 %5.27 2.133 %0.68 276 %0.04 18 %36.86 14.908
KAYNARCA Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.38 7.452 %2.39 401 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %53.23 8.939
KOCAALİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.21|5.851
TURAN YÜZÜCÜ 		%9.17 1.616 %0 0 %27.15 4.783 %0 0 %0.81 143 %29.65 5.223
PAMUKOVA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.80|7.355
FATİH AKIN 		%20.07 3.905 %0 0 %0 0 %0 0 %1.75 340 %40.38 7.856
SAPANCA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.38 10.276
%42.58|11.111
NİHAT ARDA ŞAHİN 		%0 0 %5.33 1.391 %0.88 230 %0 0 %11.83 3.086
SERDİVAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.32|31.319
OSMAN ÇELİK 		%38.18 29.654 %0 0 %3.35 2.599 %0.64 495 %0 0 %17.51 13.601
SÖĞÜTLÜ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%50.59|5.179
SELÇUK KURT 		%8.62 883 %0 0 %2.38 244 %0 0 %0 0 %38.41 3.932
TARAKLI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %2.28 111
%38.02|1.848
İBRAHİM PİLAVCI 		%2.26 110 %0 0 %7.20 350 %50.23 2.441
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ADAPAZARI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.76|59.236
 %21.16 30.745 %0 0 %5.20 7.562 %0 0 %0 0 %32.88 47.782
AKYAZI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%50.00|27.811
 %8.52 4.739 %0 0 %2.11 1.174 %0 0 %0 0 %39.37 21.900
ARİFİYE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.77|12.823
 %16.30 4.377 %0 0 %2.78 747 %2.44 654 %0 0 %30.71 8.244
ERENLER Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.62|19.708
 %9.73 4.842 %0 0 %3.32 1.653 %1.16 575 %0 0 %46.17 22.968
FERİZLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.19|6.173
 %4.92 817 %0 0 %35.76 5.936 %0 0 %0 0 %22.12 3.672
GEYVE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.20|11.389
 %24.44 7.907 %0 0 %2.20 712 %0 0 %0 0 %38.16 12.348
HENDEK Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %21.01 10.993
%30.49|15.953
 %4.18 2.189 %0 0 %0 0 %44.32 23.190
KARAPÜRÇEK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.21|3.846
 %5.90 502 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %48.89 4.159
KARASU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.64|17.571
 %14.97 6.028 %0 0 %6.36 2.562 %0.56 227 %0 0 %34.45 13.871
KAYNARCA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.28|7.546
 %3.89 648 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %50.83 8.472
KOCAALİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.56|6.225
 %11.64 2.038 %0 0 %22.46 3.932 %0 0 %0.48 84 %29.85 5.225
PAMUKOVA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.78|7.847
 %20.83 4.007 %0 0 %0 0 %0 0 %1.33 255 %37.07 7.132
SAPANCA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.46|9.722
 %32.15 8.344 %0 0 %5.42 1.407 %0 0 %9.64 2.501 %15.33 3.978
SERDİVAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.78|30.124
 %32.74 25.429 %0 0 %3.53 2.740 %0 0 %0 0 %24.96 19.387
SÖĞÜTLÜ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.74|4.948
 %11.51 1.168 %0 0 %3.29 334 %0 0 %0 0 %36.46 3.701
TARAKLI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %6.63 314
%36.19|1.715
 %5.19 246 %0 0 %0 0 %51.99 2.464
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		İBRAHİM PİLAVCI 2.853 %61.54
İyi Parti
İYİ PARTİ 		MEHMET AYDIN 1.587 %34.23
Saadet Partisi
SAADET 		VEYSEL GÜNEŞ 111 %2.39
Demokrat Parti
DP 		HIZIR ACAR 36 %0.78
Büyük Birlik Partisi
BBP 		İBRAHİM TÜFEKÇİ 19 %0.41
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		MAHİR TOKAT 16 %0.35
Demokratik Sol Parti
DSP 		MUHARREM YAMAN 14 %0.30
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		2.807 %61.15
İyi Parti
İYİ PARTİ 		1.540 %33.55
Saadet Partisi
SAADET 		126 %2.75
Demokrat Parti
DP 		46 %1.00
Büyük Birlik Partisi
BBP 		35 %0.76
Vatan Partisi
VATAN 		11 %0.24
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		10 %0.22
Demokratik Sol Parti
DSP 		9 %0.20
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		6 %0.13
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		2.459 %52.14
Saadet Partisi
SAADET 		1.732 %36.73
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		389 %8.25
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		107 %2.27
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		14 %0.30
Büyük Birlik Partisi
BBP 		13 %0.28
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		2 %0.04
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		942 %47.29
Demokrat Parti
DP 		939 %47.14
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		38 %1.91
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		31 %1.56
Saadet Partisi
SAADET 		24 %1.20
Demokratik Sol Parti
DSP 		18 %0.90
Kaynak: Anadolu Ajansı