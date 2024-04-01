|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ADAPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İLKNUR EMANET
|633
|%0.43
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AKYAZI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN GÖÇER
|352
|%0.63
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ARİFİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSHAK KOÇAK
|492
|%1.81
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ERENLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İLHAN AKIN
|269
|%0.54
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FERİZLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OKAN TEZCAN
|36
|%0.22
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GEYVE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA YILMAZER
|61
|%0.19
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HENDEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KADİR HOLAT
|419
|%0.79
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KARAPÜRÇEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÜMİT ÜREYEN
|10
|%0.12
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KARASU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SİNAN ÖZDEMİR
|226
|%0.56
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KAYNARCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAKAN KAÇAR
|22
|%0.13
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KOCAALİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SONER ERÖZ
|57
|%0.32
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PAMUKOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SAMET KAPLAN
|107
|%0.55
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SAPANCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TANJU BOZAN
|53
|%0.20
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SERDİVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VEDAT ARAPOĞLU
|360
|%0.46
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SÖĞÜTLÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZER ÇALIŞKANER
|48
|%0.47
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TARAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MAHİR TOKAT
|26
|%0.53
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