|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ADAPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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AKYAZI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN KARAOĞLAN
|15636
|%27.84
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ARİFİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ERENLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞENOL DİNÇ
|20458
|%40.83
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FERİZLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL KUDU
|674
|%4.03
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GEYVE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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HENDEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İRFAN PÜSKÜLLÜ
|18310
|%34.56
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KARAPÜRÇEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KARASU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KAYNARCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KOCAALİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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PAMUKOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YILMAZ İRİ
|5761
|%29.65
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SAPANCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|UMUT ÖRSEL
|569
|%2.18
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SERDİVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SÖĞÜTLÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KORAY OKTAY ÖZTEN
|2591
|%25.31
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TARAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RUHİ AVDAN
|1292
|%26.58
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