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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
BBP

  • KISALTMA

    BBP

  • GENEL BAŞKAN

    Mustafa Destici

  • KURULUŞ TARİHİ

    29/01/1993
BBP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.43
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 14
  • Kazandığı Belde Sayısı 6
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 2
İL GENEL MECLİSİ
%8.54
Sakarya Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ADAPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
AKYAZI
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN KARAOĞLAN 15636 %27.84 Detay
ARİFİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ERENLER Büyük Birlik Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞENOL DİNÇ 20458 %40.83 Detay
FERİZLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL KUDU 674 %4.03 Detay
GEYVE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HENDEK Büyük Birlik Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
İRFAN PÜSKÜLLÜ 18310 %34.56 Detay
KARAPÜRÇEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARASU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KAYNARCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KOCAALİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
PAMUKOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
YILMAZ İRİ 5761 %29.65 Detay
SAPANCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
UMUT ÖRSEL 569 %2.18 Detay
SERDİVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SÖĞÜTLÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
KORAY OKTAY ÖZTEN 2591 %25.31 Detay
TARAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
RUHİ AVDAN 1292 %26.58 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı