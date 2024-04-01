|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ADAPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SABRİ ANIL ÖZKAN
|30178
|%20.73
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AKYAZI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAYRETTİN SEZGİN
|4275
|%7.61
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ARİFİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZEKİ ÖZGÜR
|3636
|%13.41
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ERENLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|LEVENT ŞENER
|4039
|%8.06
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FERİZLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖNDER BAHAR
|636
|%3.81
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GEYVE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÜRKAN KAR
|8323
|%25.45
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HENDEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NİHAT BAYRAKTAR
|10521
|%19.86
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KARAPÜRÇEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VOLKAN DOĞAN
|445
|%5.19
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KARASU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|UĞUR BÜYÜK
|5179
|%12.80
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KAYNARCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERSAN CEYLAN
|401
|%2.39
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KOCAALİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MİTHAT SARI
|1616
|%9.17
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PAMUKOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ECE SÖYLER
|3905
|%20.10
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SAPANCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NİHAT ARDA ŞAHİN
|11111
|%42.58
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SERDİVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYDOĞAN ARSLAN
|29654
|%38.20
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SÖĞÜTLÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERTEKİN SARI
|883
|%8.62
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TARAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEMAL DOĞAN
|111
|%2.28
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