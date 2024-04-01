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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.74
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 21
  • Kazandığı İlçe Sayısı 337
  • Kazandığı Belde Sayısı 48
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%16.47 1
İL GENEL MECLİSİ
%18.83
Sakarya Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ADAPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
SABRİ ANIL ÖZKAN 30178 %20.73 Detay
AKYAZI
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAYRETTİN SEZGİN 4275 %7.61 Detay
ARİFİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZEKİ ÖZGÜR 3636 %13.41 Detay
ERENLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
LEVENT ŞENER 4039 %8.06 Detay
FERİZLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖNDER BAHAR 636 %3.81 Detay
GEYVE
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜRKAN KAR 8323 %25.45 Detay
HENDEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
NİHAT BAYRAKTAR 10521 %19.86 Detay
KARAPÜRÇEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
VOLKAN DOĞAN 445 %5.19 Detay
KARASU
Açılan Sandık Oranı %100.00
UĞUR BÜYÜK 5179 %12.80 Detay
KAYNARCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERSAN CEYLAN 401 %2.39 Detay
KOCAALİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MİTHAT SARI 1616 %9.17 Detay
PAMUKOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ECE SÖYLER 3905 %20.10 Detay
SAPANCA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
NİHAT ARDA ŞAHİN 11111 %42.58 Detay
SERDİVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYDOĞAN ARSLAN 29654 %38.20 Detay
SÖĞÜTLÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERTEKİN SARI 883 %8.62 Detay
TARAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEMAL DOĞAN 111 %2.28 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı