|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ADAPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERCAN BAŞNUH
|1298
|%0.89
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AKYAZI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET ÜZMEN
|140
|%0.25
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ARİFİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELEN ÖZYİLDİRİM
|511
|%1.88
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ERENLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEDAT ASLANBOĞA
|215
|%0.43
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FERİZLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAKUP KOTAMAN
|79
|%0.47
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GEYVE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ÇELİK
|132
|%0.40
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HENDEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NESLİHAN ÖNAL
|237
|%0.45
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KARAPÜRÇEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN TUNCAY KONUKÇU
|21
|%0.24
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KARASU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLAH ÇATALBAŞ
|110
|%0.27
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KAYNARCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖNAL ÖZTURHAN
|76
|%0.45
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KOCAALİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÖKHAN ÇATALBAŞ
|73
|%0.41
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PAMUKOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İRFAN METİN
|266
|%1.37
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SAPANCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ASLI KAYMAKCI
|58
|%0.22
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SERDİVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT DURAK
|628
|%0.81
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SÖĞÜTLÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT AKTÜRK
|48
|%0.47
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TARAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VEDAT ÖNAL
|25
|%0.51
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