60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
DEVA Partisi

  • KISALTMA

    DEVA PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ali Babacan

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/03/2020
DEVA PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.33
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.64 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.69
Sakarya Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ADAPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERCAN BAŞNUH 1298 %0.89 Detay
AKYAZI
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET ÜZMEN 140 %0.25 Detay
ARİFİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELEN ÖZYİLDİRİM 511 %1.88 Detay
ERENLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEDAT ASLANBOĞA 215 %0.43 Detay
FERİZLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAKUP KOTAMAN 79 %0.47 Detay
GEYVE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ÇELİK 132 %0.40 Detay
HENDEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
NESLİHAN ÖNAL 237 %0.45 Detay
KARAPÜRÇEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN TUNCAY KONUKÇU 21 %0.24 Detay
KARASU
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULLAH ÇATALBAŞ 110 %0.27 Detay
KAYNARCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖNAL ÖZTURHAN 76 %0.45 Detay
KOCAALİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÖKHAN ÇATALBAŞ 73 %0.41 Detay
PAMUKOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
İRFAN METİN 266 %1.37 Detay
SAPANCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ASLI KAYMAKCI 58 %0.22 Detay
SERDİVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT DURAK 628 %0.81 Detay
SÖĞÜTLÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT AKTÜRK 48 %0.47 Detay
TARAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
VEDAT ÖNAL 25 %0.51 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı