|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ADAPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER ALTIN
|311
|%0.21
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AKYAZI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ARİFİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ERENLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT YILMAZ
|85
|%0.17
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FERİZLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZBAY ŞAHİN
|21
|%0.13
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GEYVE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FİKRET İP
|43
|%0.13
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HENDEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KARAPÜRÇEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KARASU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KAYNARCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KOCAALİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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PAMUKOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RİTVAN YILDIZ
|21
|%0.11
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SAPANCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SERDİVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELAHATTİN DEMİR
|91
|%0.12
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SÖĞÜTLÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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TARAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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