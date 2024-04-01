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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
DEM Parti

  • KISALTMA

    DEM PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan

  • KURULUŞ TARİHİ

    30/11/2012
DEM PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.68
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 3
  • Kazandığı İl Sayısı 7
  • Kazandığı İlçe Sayısı 65
  • Kazandığı Belde Sayısı 7
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.90 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.24
Sakarya Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ADAPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
AKYAZI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ARİFİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
CİHAN KARABEY 648 %2.39 Detay
ERENLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
SILA ÖZTÜRK 597 %1.19 Detay
FERİZLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GEYVE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HENDEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
AZAT AYNA 212 %0.40 Detay
KARAPÜRÇEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARASU
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞAKİR ÇELİK 276 %0.68 Detay
KAYNARCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KOCAALİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
PAMUKOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SAPANCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÜMİT BAŞ 230 %0.88 Detay
SERDİVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
FELEK ZIRIĞ 495 %0.64 Detay
SÖĞÜTLÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TARAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı