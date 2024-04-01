|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ADAPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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AKYAZI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ARİFİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CİHAN KARABEY
|648
|%2.39
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ERENLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SILA ÖZTÜRK
|597
|%1.19
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FERİZLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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GEYVE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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HENDEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AZAT AYNA
|212
|%0.40
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KARAPÜRÇEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KARASU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞAKİR ÇELİK
|276
|%0.68
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KAYNARCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KOCAALİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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PAMUKOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SAPANCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÜMİT BAŞ
|230
|%0.88
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SERDİVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FELEK ZIRIĞ
|495
|%0.64
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SÖĞÜTLÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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TARAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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