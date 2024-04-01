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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
HÜDA PAR

  • KISALTMA

    HÜDA PAR

  • GENEL BAŞKAN

    Zekeriya Yapıcıoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    19/12/2012
HÜDA PAR TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.55
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.17 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.26
Sakarya Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ADAPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
SUAT NOĞAY 466 %0.32 Detay
AKYAZI
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAMAZAN AKÇA 88 %0.16 Detay
ARİFİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET SAMİ SAYILGAN 104 %0.38 Detay
ERENLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEYİD MUHAMMED YUSUF İPTAŞ 111 %0.22 Detay
FERİZLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUSUF YAVUZ 17 %0.10 Detay
GEYVE
Açılan Sandık Oranı %100.00
YASİN AKÇA 35 %0.11 Detay
HENDEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN HÜSEYİN IŞIK 174 %0.33 Detay
KARAPÜRÇEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
RECEP ARSLANĞRAY 7 %0.08 Detay
KARASU
Açılan Sandık Oranı %100.00
ESEDULLAH KAYA 49 %0.12 Detay
KAYNARCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
İLHAN DEMİR 9 %0.05 Detay
KOCAALİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA NOĞAY 17 %0.10 Detay
PAMUKOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET HÜSEYİN YALÇİN 17 %0.09 Detay
SAPANCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
FURKAN ALTUNKAYNAK 34 %0.13 Detay
SERDİVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMED YÜCE 199 %0.26 Detay
SÖĞÜTLÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET EMİN KÖLGE 13 %0.13 Detay
TARAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
NİMETULLAH ARSLAN 5 %0.10 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı