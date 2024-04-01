|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ADAPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SUAT NOĞAY
|466
|%0.32
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AKYAZI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RAMAZAN AKÇA
|88
|%0.16
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ARİFİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET SAMİ SAYILGAN
|104
|%0.38
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ERENLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEYİD MUHAMMED YUSUF İPTAŞ
|111
|%0.22
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FERİZLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUSUF YAVUZ
|17
|%0.10
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GEYVE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YASİN AKÇA
|35
|%0.11
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HENDEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN HÜSEYİN IŞIK
|174
|%0.33
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KARAPÜRÇEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RECEP ARSLANĞRAY
|7
|%0.08
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KARASU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ESEDULLAH KAYA
|49
|%0.12
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KAYNARCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İLHAN DEMİR
|9
|%0.05
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KOCAALİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA NOĞAY
|17
|%0.10
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PAMUKOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET HÜSEYİN YALÇİN
|17
|%0.09
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SAPANCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FURKAN ALTUNKAYNAK
|34
|%0.13
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SERDİVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMED YÜCE
|199
|%0.26
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SÖĞÜTLÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET EMİN KÖLGE
|13
|%0.13
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TARAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NİMETULLAH ARSLAN
|5
|%0.10
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