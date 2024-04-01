|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ADAPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TÜRKER ERGÜL
|7472
|%5.13
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AKYAZI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAKAN BAYKAL
|1019
|%1.81
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ARİFİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İRFAN ÖMÜR
|514
|%1.90
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ERENLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OĞUZ SAVTEKİN
|1107
|%2.21
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FERİZLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ATA
|7340
|%43.93
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GEYVE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUSUF BARAN
|615
|%1.88
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HENDEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATİH BAYINDIR
|1509
|%2.85
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KARAPÜRÇEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KARASU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN SARIOĞLU
|2133
|%5.27
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KAYNARCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KOCAALİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAVUZ SELİM DİN
|4783
|%27.15
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PAMUKOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SAPANCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SENEM KILIÇ
|1391
|%5.33
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SERDİVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERBÜLENT GÖKHAN BEYAZ
|2599
|%3.35
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SÖĞÜTLÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VOLKAN DENİZ
|244
|%2.38
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TARAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞAHİN AKI
|110
|%2.26
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