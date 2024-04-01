60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.77
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 24
  • Kazandığı Belde Sayısı 4
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%3.98 1
İL GENEL MECLİSİ
%5.21
Sakarya Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ADAPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
TÜRKER ERGÜL 7472 %5.13 Detay
AKYAZI
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAKAN BAYKAL 1019 %1.81 Detay
ARİFİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
İRFAN ÖMÜR 514 %1.90 Detay
ERENLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
OĞUZ SAVTEKİN 1107 %2.21 Detay
FERİZLİ İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ATA 7340 %43.93 Detay
GEYVE
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUSUF BARAN 615 %1.88 Detay
HENDEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATİH BAYINDIR 1509 %2.85 Detay
KARAPÜRÇEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARASU
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN SARIOĞLU 2133 %5.27 Detay
KAYNARCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KOCAALİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAVUZ SELİM DİN 4783 %27.15 Detay
PAMUKOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SAPANCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
SENEM KILIÇ 1391 %5.33 Detay
SERDİVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERBÜLENT GÖKHAN BEYAZ 2599 %3.35 Detay
SÖĞÜTLÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
VOLKAN DENİZ 244 %2.38 Detay
TARAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞAHİN AKI 110 %2.26 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı